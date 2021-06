Tweede ritzege voor Viviani in Adriatica Ionica Race, Fortunato eindwinnaar

Lorenzo Fortunato heeft de vierde editie van de Adriatica Ionica Race op zijn naam geschreven. De 25-jarige Italiaan van EOLO-Kometa veroverde gisteren op de flanken van Monte Grappa de leiderstrui en wist de slotrit zonder kleerscheuren te overleven. Viviani boekte in Comacchio zijn tweede etappezege.

De Adriatica Ionica Race was alweer toegekomen aan de laatste etappe. Op het eerste gezicht was het een vlakke rit, maar de vijftien kilometer aan onverharde wegen konden weleens voor een onstuimig koersverloop zorgen. De renners kregen uiteindelijk tweemaal drie sterrati voor de wielen geschoven. Eerst een vrij korte van 400 meter, vervolgens nog twee langere van 5,8 en 1,3 kilometer.

In de stad Ferrara werd rond de klok van 13.00 uur het startsein gegeven voor deze 157,5 kilometer lange slotetappe. Er werd dus veel verwacht van de slotrit, maar uiteindelijk draaide de etappe uit op een massasprint. In de eindsprint bleek Viviani, net als in de openingsetappe naar Aviano, de snelste. Al was er dit keer wel een fotofinish voor nodig om de winnaar aan te wijzen.

Viviani en Fortunato juichen in Comacchio

Viviani vocht in de straten van Comacchio namelijk een verbeten duel uit met landgenoot Jakub Mareczko, die uiteindelijk nipt zijn meerdere moest erkennen in Viviani. In de buik van het peloton zagen we ook Fortunato veilig over de streep komen, waardoor de klimmer van EOLO-Kometa zich eindwinnaar mag noemen van de Adriatica Ionica Race.

Fortunato won eerder dit jaar al verrassend een Giro-etappe met aankomst op de Monte Zoncolan. Merhawi Kudus werd tweede in het eindklassement van de Adriatica Ionica Race, voor zijn Astana-Premier Tech-ploegmaat Vadim Pronskiy.