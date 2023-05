Tweede in de sprint, maar Marianne Vos is wel blij met de rode leiderstrui

Marianne Vos boekte vandaag bijna haar eerste (individuele) zege van het seizoen, maar moest in de tweede etappe van La Vuelta Femenina toch haar meerdere erkennen in landgenote Charlotte Kool. Vos bleef echter niet helemaal met lege handen achter: de renster van Jumbo-Visma nam wel de leiding over van haar ploeggenote Anna Henderson.

Een massasprint leek onvermijdelijk en een sprint kregen we in finishplaats Pilar de la Horadada. De sprinters werden echter verrast door een late uitval van niemand minder dan Chloé Dygert. De Amerikaanse hardrijdster, die in La Vuelta Femenina haar rentree maakt na een lange periode van inactiviteit, sloeg meteen een mooie bres. Heel even leek ze op weg naar de zege, maar Dygert werd vlak voor de streep nog voorbijgereden door Marianne Vos en Charlotte Kool.

Die laatste profiteerde optimaal van de slipstream van Vos en kwam er in de laatste meters nog over, waardoor ze haar eerste zege in een ‘grote ronde’ wist te boeken. Vos moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats. “Ik ging uiteindelijk voor de sprint. Het was niet mijn intentie om de leiderstrui te pakken. Ik dacht alleen maar aan de dagzege. Toch is het wel tof om de trui in de ploeg te houden. Gelukkig volgt er morgen weer een nieuwe kans.”

Lees ook: Nederland boven in tweede rit La Vuelta Femenina: Kool verslaat Vos in sprint

Verder keek Vos in het flashinterview nog even terug op een vrij nerveuze etappe. “Natuurlijk is de eerste rit in lijn altijd wat nerveus. De renners zijn nog fris en gemotiveerd. Er gebeurde onderweg wel het nodige, maar eigenlijk ook weer niet. Het was vooral zaak om in positie te blijven. Ik ben ontzettend blij met hoe mijn ploeggenoten vandaag hebben gereden. Ze wisten me veilig af te zetten voor de finale.”