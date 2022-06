Tweede etappe La Route d’Occitanie fors ingekort vanwege hittegolf

De tweede etappe van La Route d’Occitanie is fors ingekort. Door de hittegolf in het departement Tarn wordt de rit slechts 36 kilometer lang en de renners zullen dus nog geen uur koersen.

De start ligt niet in Graulhet, maar in Belmont-sur-Rance. De finishlijn zal, zoals ook op voorhand de bedoeling was, in Roquefort-sur-Soulzon getrokken zijn. Voordat de finish wordt bereikt, moeten de renners eerst de Côte de Tiergues (5 km aan 4,6%) beklimmen. Op de top van deze heuvel is het nog een tweetal kilometer tot de voet van de laatste klim van de dag.

Deze beklimming, die ook goed is voor de laatste 1,9 kilometer van de etappe, loopt aan een gemiddelde van 4,5% omhoog. Een finish die onder anderen Alejandro Valverde, Jesús Herrada, Attila Valter en Michael Valgren graag zien liggen. De renners beginnen aan deze ultrakorte etappe om 14.45 uur, terwijl de finish wordt verwacht rond 15.30 uur.

⚠️ Communiqué à propos de l'étape 2 ⤵️#RDO2022 pic.twitter.com/VZsMBDhrGF — La Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) June 16, 2022