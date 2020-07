Twee stagiairs voegen zich bij het Franse Cofidis dinsdag 21 juli 2020 om 16:39

Nicolas Prodhomme (23) en Enrico Zanoncello (22) krijgen als stagiair de kans om zich te bewijzen bij Cofidis. Prodhomme staat te boek als een beloftevolle klimmer, Zanoncello moet het meer hebben van zijn sprint.

Prodhomme stak twee jaar geleden al zijn neus aan het venster. De Fransman eindigde als achtste in de U23-editie van Parijs-Roubaix, terwijl hij ook knap vierde werd in Il Piccolo Lombardia. Vorig seizoen finishte hij als zesde in Le Tour de Savoie Mont Blanc en als negende in de Grand Prix Priessnitz Spa, een hoog aangeschreven rittenkoers in Tsjechië.

Prodhomme, winnaar van de Orlen Nations Grand Prix, mocht in 2019 ook deelnemen aan de Tour de l’Avenir. Hij eindigde als 24e in het klassement, op bijna veertig minuten van eindwinnaar Tobias Foss. De klimmer was twee jaar geleden al eens stagiair bij een WorldTour-formatie. Prodhomme reed toen enkele wedstrijden voor AG2R La Mondiale.

De Italiaan Zanoncello, uitkomend voor opleidingsinstituut Zalf Euromobil Désirée Fior, won vrij recent de Coppa San Geo en de GP dell’Industria a Civitanova Marche. De stagiairs sluiten zich normaal gesproken per 1 augustus aan bij Cofidis, de ploeg van onder meer Elia Viviani en Guillaume Martin.