Twee op twee voor Tamara Dronova in Ruta del Sol voor vrouwen

Tamara Dronova-Balabolina heerst voorlopig in de Ruta del Sol voor vrouwen. De 29-jarige Russische, die uitkomt voor Israel-Premier Tech-Roland, won woensdag al de openingsrit en was vandaag ook de beste in de tweede etappe. Dronova kwam na een lastige finale als eerste aan in Cómpeta. Ze gaat nu ook steviger aan de leiding in het algemeen klassement.

In de tweede etappe van de Ruta del Sol voor vrouwen waren de klimmers aan zet. De finishstreep was namelijk getrokken op de beklimming naar Cómpeta. De rensters konden zich opmaken voor een klim van iets meer dan veertien kilometer aan een gemiddelde van 4%. Niet al te zware kost, maar toch pittig genoeg om het kaf van het koren te scheiden. Tamara Dronova-Balabolina, die woensdag de openingsetappe wist te winnen, kreeg vandaag een uitgelezen kans om haar leidende positie in het klassement nog verder te verstevigen.

Zanetti komt nog voor de start ten val

Het peloton werd nog voor de start opgeschrikt door een valpartij van Linda Zanetti. De 21-jarige Zwitserse, de nummer twee in het klassement, bleek na haar valpartij te zwaar gehavend en kneep al vrij snel in de remmen. Na een zeer rommelige en incidentrijke neutralisatie begonnen de rensters aan de 95 kilometer lange etappe. In de beginfase stond de Puerto de Ítrabo van derde categorie op het programma. De Colombiaanse Jessenia Meneses kwam er als eerste boven, voor Lourdes Oyarbide en Elisabeth Stannard, maar verder gebeurde er toch weinig.

Vervolgens ging het in gestrekte draf naar de finale, met als ultieme uitsmijter de slotklim naar Competa. Verschillende rensters probeerden met voorsprong aan de voet van deze beklimming te komen, maar de meeste demarrages werden al snel weer in de kiem gesmoord. Met nog goed dertig kilometer te gaan, kregen we dan toch een eerste serieuze vlucht van in totaal negen rensters. De namen? De Nederlandse Mareille Meijering, Antri Christoforou, Anastasia Carbonari, Lija Laizane, Catalina Anais Soto, Isabel Martín, Alice Sharpe, Emma Dyrhovden en Georgia Whitehouse.

Aanvallende Meijering laat zich zien

Deze negen rensters begonnen met een voorsprong van een halve minuut aan de slotklim. Meijering, Christoforou en Dyrhovden bleken al snel over de sterkste klimbenen te beschikken, maar waren toch niet in staat om uit de greep te blijven van een inmiddels flink uitgedunde groep, met daarin alle favorieten. Het was vervolgens wachten op vuurwerk, al lag het tempo wel bijzonder hoog. In de laatste vijf kilometer waren er nog uitvalspogingen van Idoia Eraso en Irene Méndez, maar het zou uiteindelijk toch aankomen op een sprint.

En net als in de openingsetappe van woensdag stond er geen maat op Tamara Dronova-Balabolina. De renster van Israel-Premier Tech-Roland wist met een ferme versnelling weg te rijden van haar concurrenten en kwam met een mooie voorsprong als eerste over de streep. Ze versloeg met Katrine Aalerud (Movistar) en Mie Bjørndal Ottestad (Noorse selectie) twee Noorse rensters. In het algemeen klassement loopt Dronova-Balabolina ook verder uit.

ETAPA 2️⃣ | 🏁 FINAL ¡LA SEGUNDA DE TAMARA DRONOVA! La ciclista del @TeamIPTRoland seguirá un día más con el maillot de líder de la general#VCAWomen #UCIEuropeTour #AIOCC pic.twitter.com/rzMP5HQkdF — Vuelta a Andalucia Women (@VCAwomen) June 1, 2023

De Ruta del Sol voor vrouwen duurt nog tot en met aankomende zondag.