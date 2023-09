maandag 4 september 2023 om 16:43

Twee ‘loyale en onbaatzuchtige’ helpers verlengen contract bij Lidl-Trek

Lidl-Trek is druk in de weer om zijn selectie te versterken voor komend wielerseizoen, maar de Amerikaanse formatie legt ook de nodige renners langer vast. Zo koersen Julien Bernard en Jacopo Mosca ook in 2024 en 2025 voor de ploeg van manager Luca Guercilena.

De 31-jarige Bernard komt al sinds 2016 uit voor de Amerikaanse equipe en staat te boek als een gewaardeerde helper voor de kopmannen binnen de ploeg. De Fransman – zoon van voormalig profwielrenner Jean-François Bernard, in 1987 derde in de Tour de France – boekte in zijn carrière voorlopig één profoverwinning. In 2020 was hij de beste in de slotetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Zijn één jaar jongere ploeggenoot Mosca heeft drie profzeges achter zijn naam staan, met de eindzege in de Tour of Hainan (+ een ritoverwinning) en een ritzege in de Tour of China I. De Italiaan komt sinds augustus 2019 uit voor Lidl-Trek en is tevens een belangrijke knecht.

Juiste mentaliteit

“Julien en Jacopo zijn allebei ongelooflijk loyale en onbaatzuchtige teamgenoten, die door de jaren heen zoveel aan het team hebben gegeven. Ze kunnen hard fietsen, maar beschikken ook nog eens over de juiste mentaliteit. Ik ben erg blij dat we samen aan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen”, is Guercilena in een perscommuniqué enthousiast.

Bernard en Mosca zullen volgend jaar (minstens) acht nieuwe ploeggenoten verwelkomen. De ploeg wist zich namelijk al te versterken met Tao Geoghegan Hart, Jonathan Milan, Simone Consonni, Andrea Bagioli, Fabio Felline, Ryan Gibbons, Patrick Konrad en Carlos Verona. Die laatste werd vandaag officieel gepresenteerd.