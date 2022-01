Twee Deense eendagskoersen verdwijnen van kalender

De Europe Tour ziet twee wedstrijden wegvallen van de kalender. Het gaat om de Deense koersen Himmerland Rundt en Rent Liv Løbet Skive. Financiële problemen en een gebrek aan bijval van de Deense nationale bond voerden de organisatie als reden aan voor hun besluit. Beide 1.2-koersen waren voor het weekend van 27-28 augustus voorzien.

De afgelopen jaren verschenen geregeld Nederlandse ploegen en renners aan de start van beide Deense eendagswedstrijden. Onder meer Metec-TKH, Parkhotel Valkenburg, WV De IJsselstreek, Delta Cycling Rotterdam, Monkey Town en À Bloc reisden af naar Denemarken om mee te doen aan deze koersen. Ook waren de Nederlanders succesvol. Op het palmares van de Himmerland Rundt staan Yoeri Havik, Wim Stroetinga en André Looij. Johim Ariesen en Elmar Reinders, in het voorbije seizoen de laatste winnaar, zegevierden in de Rent Liv Løbet Skive.

Verder groeiden winnaars als Magnus Cort, Jonas Gregaard, Niklas Larsen, Alexander Kamp en Frederik Rodenberg na hun overwinningen in een van beide koersen uit tot beroepsrenners. Nu verdwijnen beide wedstrijden echter van de kalender. De organisatoren noemen financiële problemen en een gebrek aan steun van de Deense nationale bond DCU als redenen voor hun besluit, meldt feltet.dk. De Deense wielersport verliest zo twee van zijn grootste wedstrijden, die tijdens het wegseizoen een van de hoogtepunten waren voor de Deense continentale ploegen.

De Rent Liv Løbet Skive werd sinds 2013 gehouden, terwijl de Himmerland Rundt sinds 2011 een vaste waarde was op de Deense kalender. Beide koersen werden in 2020 afgelast vanwege het coronavirus. Met het verdwijnen van deze wedstrijden blijven enkel de GP Herning, de Fyen Rundt en de PostNord Danmark Rundt over van de UCI-wedstrijden op Deense bodem.