zondag 25 februari 2024 om 15:44

Twee amateurwielrenners in Gent doodgereden door automobilist onder invloed

In Gent zijn vanochtend twee amateurwielrenners om het leven gekomen. Een automobilist reed in op een groepje van vijf fietstoeristen en bleek bij een ademtest onder invloed van alcohol te zijn.

Het incident deed zich voor in de haven van het Oost-Vlaamse Gent, de stad waar openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad een dag eerder begon. In de Pantserschipstraat botste de bestuurder rond de klok van 11 uur tegen een boordsteen. Daarna verloor hij de controle over het stuur, om dan aan de overkant in te rijden op een groepje van vijf wielertoeristen die op het fietspad reden. Dat meldt VRT NWS.

De twee slachtoffers zijn geboren in het jaar 1978. De andere drie fietsers raakten gewond, waaronder één zwaargewonde.