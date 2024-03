dinsdag 12 maart 2024 om 16:27

Tusveld enige Nederlander in selectie dsm-firmenich PostNL voor Milaan-San Remo

De zevenkoppige selectie van dsm-firmenich PostNL voor Milaan-San Remo is bekend. De Nederlandse formatie start zaterdag niet met een uitgesproken favoriet of kopman, maar hoopt met Kevin Vermaerke wel een rol van betekenis te spelen in de finale. Martijn Tusveld is de enige Nederlander in de selectie.

dsm-firmenich PostNL trekt op het eerste gezicht met een vrijbuiterscollectief naar San Remo, maar hoopt wel de koers te kleuren. “We kijken ernaar uit om onze reis naar Italië af te sluiten met het eerste Monument van het seizoen”, blikt ploegleider Rudi Kemna in een perscommuniqué vooruit. “Ons belangrijkste doel is om deel uit te maken van de wedstrijd en de hele dag onze teamkleuren te laten zien.”

De formatie zal het zaterdag over een aanvallende boeg gooien. “We zullen alert zijn op kansen die vanuit ontsnappingen zullen ontstaan. We hopen ons daarmee in een goede positie te brengen voor de finale. In de finale zal Kevin (Vermaerke, red.) onze laatste troef zijn. Hij was dit jaar al goed voor mooie prestaties en beëindigde in topvorm Tirreno-Adriatico”, aldus Kemna.

Naast Vermaerke en Tusveld, rekent dsm-firmenich PostNL zaterdag ook op Patrick Bevin, Pavel Bittner, Romain Combaud, Alex Edmondson en Chris Hamitlon.