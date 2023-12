dinsdag 19 december 2023 om 15:25

Tudor Pro Cycling zoekt via nieuwe manier naar renners voor in hun scoutingsbestand

Tudor Pro Cycling heeft dinsdag een nieuw onderdeel van hun ploeg gelanceerd. Het Zwitserse team van eigenaar Fabian Cancellara roept talentvolle wielrenners op om hun gegevens met hen te delen. Zo wil de ploeg van Nederlanders Arvid de Kleijn, Rick Pluimers en Maikel Zijlaard een database met beloftevolle coureurs aanleggen.

Tudor Pro Cycling is een ProTeam dat net haar eerste seizoen achter de rug heeft. Daaronder hangt ook nog een continentale opleidingsploeg. Op hun website hebben ze een online formulier gedeeld die talenten kunnen invullen. Naast persoonlijke gegevens, vragen ze ook om andere sporten die ze naast wielrennen gedaan hebben en de leeftijd waarop er met de koers begonnen is.

Ook wil Tudor graag weten wat de achtergrond van de talenten is en moeten zij de gegevens van hun huidige team opgeven, met daarbij de motivatie waarom ze juist daar nu actief zijn. Verder vragen ze naar contactgegevens van coaches, managers en uiteraard trainingsgegevens zoals een VO2-max, lengte, verschillende power outputs, labtesten en eventueel een TrainingPeaks-account.

Tot slot is uiteraard ook de motivatie om voor Tudor Pro Cycling te komen rijden belangrijk, waarmee het lijkt op een verkapte sollicitatieprocedure. Wanneer de Zwitserse ploeg naar aanleiding van een ingevuld formulier interesse heeft, nemen ze met diegene in kwestie contact op. In het wielrennen gebeurt het vaker dat renners – vaak jonge talenten – open sollicitaties naar ploegen sturen. Dit is vrijwel altijd op de achtergrond; Tudor treedt er nu mee naar voren.

