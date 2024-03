dinsdag 19 maart 2024 om 12:38

Tudor legt belangrijke helper van Arvid de Kleijn langer vast

Sebastian Kolze Changizi heeft zijn contract bij Tudor Pro Cycling verlengd. De Deen, die onderdeel is van de sprinttrein van Arvid de Kleijn, blijft tot tenminste eind 2026 bij het Zwitserse team. Ook Petr Kelemen heeft bijgetekend bij Tudor. Zijn nieuwe contract loopt zelfs tot eind 2027.

Kolze Changizi werd in 2023 prof bij Tudor. Het jaar ervoor sprintte hij naar ritwinst in de Vredeskoers en was hij tweemaal tweede in een etappe van de Tour de l’Avenir, maar bij de Zwitserse formatie is hij vooral een belangrijke kracht in de lead-out van Arvid de Kleijn. “Het voelt geweldig om twee jaar bij te tekenen bij dit team”, zegt Kolze Changizi. “Ik ben blij om zo vroeg in het jaar tot deze overeenkomst te komen. Daaruit blijkt dat het geweldig gaat.”

De 23-jarige Deen wil als knecht én winnaar belangrijk zijn voor Tudor. “Mijn droom is om mijn armen in de lucht te steken, terwijl ik met het wapen van Tudor op mijn borst over de streep kom en mijn eerste profzege boek. Daarnaast wil ik mij in blijven zetten als helper in Arvid de Kleijns sprinttrein om zo het team nog meer successen te bezorgen.”

Kelemen

De eveneens 23-jarige Kelemen maakt dit jaar zijn debuut in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. De Tsjech hoopt zich de komende jaren op dat gebied en in het tijdrijden verder te ontwikkelen. “Ik ben heel blij dat ik nog drie jaar blijf bij Tudor Pro Cycling. Voor mij voelt het als een familie sinds ik in 2022 bij het team kwam, nog voordat het grote project van start ging. Ik kijk er naar uit om met het team grote wedstrijden te winnen, ervaring op te doen en te presteren, maar ook plezier te hebben! Zoals altijd.”