Tro-Bro Léon gaat samenwerken met Tourorganisator A.S.O.

Tro-Bro Léon slaat de handen ineen met de A.S.O., die onder andere de organisatie van de Tour de France in haar portefeuille heeft. De wedstrijdorganisatie kan voortaan gebruikmaken van de expertise van de A.S.O. bij het zoeken van sponsors en het genereren van media-aandacht. Ook wordt de organisatie voorzien van logistieke ondersteuning.

Koersdirecteur Jean-Paul Mellouët, die met zijn ploeg de leiding over de organisatie blijft houden, is blij met de samenwerking. “Sinds Tro-Bro Léon het levenslicht zag in 1984 en in de 37 jaar die daarop volgde, heb ik met mijn ongelooflijke ploeg nooit stilgezeten bij de ontwikkeling van de koers. Als directeur is het mijn plicht om na te denken over de toekomst van de wedstrijd, zodat deze nog tientallen jaren kan blijven bestaan. Voor mij is deze overeenkomst een garantie dat Tro-Bro Léon nog vele jaren zal blijven bloeien.”

De A.S.O. verleent graag haar steun Tro-Bro Léon, laat Pierre-Yves Thouault weten. Hij noemt de Bretoense koers over onverharde wegen ‘een van de grootste succesverhalen van de wielersport in Bretagne’. Tro-Bro Léon was voor de A.S.O. zelfs een inspiratiebron om de klassieker Parijs-Tours, die nu ook over wijngaardpaden gaat, een nieuw leven in te blazen. Het plezier dat wij hebben beleefd aan het organiseren van de start van de Tour van 2021 in Bretagne draagt bij aan ons enthousiasme om mee te helpen aan het toekomstige succes van Tro-Bro Léon.”

In mei zette Connor Swift Tro-Bro Léon achter zijn naam. In Lannilis was de voormalige kampioen van Groot-Brittannië de beste van een kopgroep, al was er wel een finishfoto voor nodig om de winnaar aan te wijzen. Swift klopte Piet Allegaert en Baptiste Planckaert met minimaal verschil.