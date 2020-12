Trinity gaat, ook zonder Pidcock, verder als continentale ploeg

Ondanks dat Trinity Racing afscheid moet nemen van mede-oprichter Tom Pidcock, maakt de ploeg een stap omhoog. Het Britse team rijdt in het seizoen 2021 op een continentale licentie op de weg, met Iers kampioen Ben Healy als kopman.

Pidcock rijdt vanaf volgend seizoen voor INEOS Grenadiers in de WorldTour, maar ook zonder het multitalent groeit de formatie verder. Het was al actief in diverse beloftenwedstrijden, en ook in disciplines als het veldrijden en het mountainbiken was Trinity te zien. In 2021 wil men zich ook toeleggen op het gravelracen en Esports.

De selectie zal bestaan uit een dertien renners, met naast Britten ook drie Ieren, drie Amerikanen, een Japanner en een Braziliaan. Ook sluiten met Haley Batten en Chiara Teocchi twee mountainbikesters aan bij de Britse ploeg. Zij zullen zich, net als Christopher Blevins, focussen op de Olympische Spelen van Tokio. De jonge Braziliaan Alex Malacarne focust zich ook op de mountainbike.

Selectie Trinity Racing 2021

Christopher Blevins

Sam Culverwell

Matthew Devins

Thomas Gloag

Luke Lamperti

Alex Malacarne

Cameron Mason

Finley Newmark

Ben Healy

Ollie Rees

Tosh Teare

Ben Turner

Max Walker

Haley Batten

Chiara Teocchi