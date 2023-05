‘Trek-Segafredo vindt nieuwe hoofdsponsor en wordt Lidl-Trek’

Trek-Segafredo krijgt een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe naam. De Duitse supermarktketen Lidl bindt zich aan de ploeg en zodoende zal het team vanaf juli Lidl-Trek heten. Dat nieuws meldt Het Laatste Nieuws.

Lidl is geen onbekende in de wielerwereld, in het verleden sponsorden ze enkele jaren de Belgische ploeg Quick Step. Dat deden ze van 2016 tot en met 2021. Lidl vervangt bij Trek-Segafredo het koffiemerk Segafredo. Het contract met Segafredo loopt dit jaar ten einde. Lidl zal op 1 juli echter al bij de ploeg komen en meteen hoofdsponsor worden.

Verder meldt HLN ook dat er een flinke budgetverhoging komt. Lidl zou met die hernieuwde financiële middelen werk willen maken van een ploeg voor de grote rondes.