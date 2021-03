Trek-Segafredo speelt Theuns uit in Nokere Koerse

Edward Theuns krijgt woensdag in Nokere Koerse de kans als kopman van Trek-Segafredo. De 29-jarige sprinter, die afgelopen week deelnam aan Parijs-Nice, voert een selectie van zes man aan in de kasseienkoers met aankomst op Nokereberg.

In de andere voorjaarsklassiekers moet Theuns vaak Mads Pedersen en Jasper Stuyven voor zich dulden in de pikorde, waardoor Nokere Koerse (UCI 1.Pro) een van de weinige kansen is voor de coureur uit Gent. Het wordt voor Theuns zijn derde deelname: in 2015 werd hij 15e en in 2018 38ste.

Theuns wist dit seizoen tot nu toe drie top-10-plaatsen bij elkaar te rijden. Hij werd tweede in de derde etappe in de Ster van Bessèges en achtste in het eindklassement, waarna ook nog achtste werd in de Clásica de Almería.

In Nokere Koerse krijgt de sprinter steun van Koen de Kort, Jakob Egholm, Alexander Kamp, Alex Kirsch en Charlie Quarterman.

Selectie Trek-Segafredo voor Nokere Koerse 2021 (17 maart)

Jakob Egholm

Alexander Kamp

Alex Kirsch

Koen de Kort

Charlie Quarterman

Edward Theuns