Trek-Segafredo en AG2R Citroën zijn klaar voor Ronde van Catalonië

Trek-Segafredo en AG2R Citroën hebben hun selecties gepresenteerd voor de Ronde van Catalonië. De Amerikaanse formatie rekent onder meer op Giulio Ciccone en Gianluca Brambilla, AG2R Citroën speelt Bob Jungels en Clément Champoussin uit.

Trek-Segafredo kan meerdere renners uitspelen voor het algemeen klassement, met Ciccone en Brambilla als voornaamste kandidaten. Ciccone werd dit seizoen vijfde in de Trofeo Laigueglia en elfde in de Tour de La Provence. Brambilla won eerder dit jaar al de Tour des Alpes Maritimes et du Var, voor toppers als Michael Woods en Nairo Quintana.

Ook Kenny Elissonde, Michel Ries en de piepjonge Juan Pedro Lopez kunnen een stevig potje klimmen. Alexander Kamp staat te boek als een snelle allrounder. De zevende en laatste renner voor de Ronde van Catalonië, de slechts 20-jarige Deen Mattias Skjelmose, werd in februari al knap zesde in de sterk bezette UAE Tour.

Selectie Trek-Segafredo voor Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Kenny Elissonde

Alexander Kamp

Juan Pedro Lopez

Michel Ries

Mattias Skjelmose

AG2R Citroën komt ook met meerdere klimmers aan het vertrek van de Catalaanse rittenkoers. Bob Jungels is de grootste naam binnen de selectie, maar de Luxemburger kon nog geen indruk maken in de voorbije Parijs-Nice. We mogen wellicht meer verwachten van de 22-jarige Champoussin, die uitstekend op dreef is de laatste weken.

De beloftevolle Fransman werd namelijk al elfde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, tweede in de Faun-Ardéche Classic en vierde in de Trofeo Laigueglia. Ook François Bidard, Jaakko Hänninen en Ben Gastauer kunnen bergop lang hun wagonnetje aanhaken. De ervaren Tony Gallopin en sprinter Clément Venturini vervolledigen de selectie.

Selectie AG2R Citroën voor Ronde van Catalonië (22-28 maart)

François Bidard

Clément Champoussin

Tony Gallopin

Bob Jungels

Jaakko Hänninen

Clément Venturini

Ben Gastauer