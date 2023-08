donderdag 31 augustus 2023 om 13:31

‘Transfersoap ten einde: Carlos Rodríguez verlengt met vier jaar bij INEOS Grenadiers’

Er komt nu echt een einde aan de transfersoap rond Carlos Rodríguez. De 22-jarige Spanjaard, die in 2022 een voorcontract tekende bij Movistar, zal volgende week zijn aflopende verbintenis bij INEOS Grenadiers ‘gewoon’ met vier(!) jaar verlengen. Dat meldt Global Cycling Network op basis van bronnen.

De strijd om Rodríguez, die deze zomer een rit won en vijfde werd in de Tour de France, was lange tijd bezig. Al in 2022 tekende hij een voorcontract om vanaf 2024 voor Movistar uit te komen. De huidige werkgever van Rodríguez, INEOS Grenadiers, zag een vertrek van de beloftevolle ronderenner echter niet zitten. Door een verbrekingsclausule in zijn voorcontract te activeren, had de Britse formatie uiteindelijk het laatste woord.

“We hadden een voorcontract met Carlos Rodriguez voor de komende vier jaar”, vertelde Eusebio Unzué, de teammanager van Movistar, onlangs nog. “Alleen: zijn voorcontract bevatte een verbrekingsclausule, die hem de mogelijkheid gaf om onder de verbintenis uit te komen. Ze hebben hun toevlucht genomen tot deze clausule. We konden alleen niets anders doen dan deze clausule (het zou gaan om een bedrag van 1 miljoen euro, red.) te accepteren.”

Voor INEOS Grenadiers is het behouden van Rodríguez een zeer belangrijke slag met oog op de toekomst, nadat de ploeg al afscheid moest nemen van belangrijke krachten Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Ben Tulett.

Nog meer contractverlengingen

Rodríguez is niet de enige renner van INEOS Grenadiers die zijn contract zal verlengen. De Britse ploeg staat volgens GCN op het punt om nog meer renners langer vast te leggen, waaronder Geraint Thomas, Luke Rowe en Omar Fraile, maar die deals moeten nog worden afgerond.