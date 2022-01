Trainingskamp Jumbo-Visma na positieve coronatest ontmanteld

Jumbo-Visma heeft het trainingskamp in Alicante op de derde dag ontmanteld vanwege een positieve coronatest binnen de groep. Nadat bij de dagelijkse coronatest voor het ontbijt bleek dat één persoon in de groep besmet is met Covid-19, werd er direct een beraad tussen de technische staf en de renners gehouden. Een aantal renners vertrok gelijk huiswaarts. Anderen besloten om een hotel in de omgeving te nemen, terwijl ook een aantal renners het trainingskamp op individuele basis in het oorspronkelijke hotel zal vervolgen. De besmette persoon, die tot dusver klachtenvrij is, en de zogeheten ‘close contacts’ gaan conform de richtlijnen in quarantaine.

Hoewel Jumbo-Visma strenge maatregelen heeft genomen, en de renners zelfs in groepjes van vier aparte bubbels binnen de teambubbel vormden, is het virus toch door iemand van ‘thuis’ meegenomen. Het risico om besmet te raken en daardoor in quarantaine in Spanje te moeten blijven, was voor diverse renners te groot waardoor ze besloten om huiswaarts te keren. Zo vertrokken de renners die in Andorra wonen (Robert Gesink, Sepp Kuss en Tobias Foss) vrijwel onmiddellijk. Ook Steven Kruijswijk en Primoz Roglic keren per auto terug naar Monaco.

“Het is een lange reis, maar ik kan in Monaco ook prima trainen. Ik wil niet het risico nemen om alsnog in het teamhotel besmet te raken. Uit voorzorg keer ik daarom nu huiswaarts”, vertelde Kruijswijk voordat hij vertrok.

Iedere ochtend voor het ontbijt moest iedereen van Jumbo-Visma zich laten testen en pas wanneer duidelijk was dat de test negatief was, mocht de persoon de ontbijtzaal in. Ook werd er bewust voor gekozen dat alle renners een hotelkamer voor zich alleen hadden. Maandag arriveerden de eerste renners van de ploeg in het hotel net buiten Alicante. Gisterochtend werd de eerste training gedaan, waarna in de middaguren de ploegenvoorstelling plaatsvond. Omdat iedereen als voorzorgsmaatregel in gescheiden compartimenten trainde en at, is het aantal close contacts beperkt gebleven.

Desalniettemin is de ontmanteling van de trainingsstage een streep door de rekening voor Team Jumbo-Visma. “Het doemscenario is uitgekomen”, vertelt Mathieu Heijboer, performance manager van de ploeg. “Wel een scenario waarmee we rekening hebben gehouden natuurlijk. We hadden al besloten hoe te handelen in een dergelijke situatie en allerhande maatregelen genomen. Om verdere verspreiding te voorkomen, is opbreken de beste optie. Dat is even een logistieke klus om te klaren.” Sportief directeur Merijn Zeeman vult aan: “We willen de gezondheid van renners en staf niet op het spel zetten. Daarom breken we ons trainingskamp zo goed als af. Het is nogmaals bevestigd dat het enorm lastig is om in deze tijden dit soort activiteiten te organiseren. Het sportieve deel gaan we zo goed mogelijk waarborgen, zodat de renners hun voorbereiding op het seizoen voort kunnen zetten binnen de mogelijkheden. Het is een spijtige zaak, maar de enige juiste keuze.”