Tourritwinnaar Jean Bourlès (90) overleden

Voormalig wielrenner Jean Bourlès is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Le Télégramme. De Fransman was in de jaren 50 en 60 een van de boegbeelden van het wielrennen in Bretagne. Hij won in 1957 een Touretappe.

Die etappezege, behaald in de zestiende etappe van Barcelona naar Ax-les-Termes in de kleuren van France West, is het hoogtepunt van de carrière van Bourlès. Daarnaast stond hij een keer op het podium van de GP Ouest France-Plouay (tweede in 1966) en Parijs-Camembert (derde in 1959).

Van 1960 tot en met 1963 was Bourlès bij Mercier-BP-Hutchinson ploeggenoot van Raymond Poulidor, die in 2019 op 83-jarige leeftijd overleed.