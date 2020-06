Tourdirecteur Prudhomme over aanpassingen: “Dit wordt een unieke Tour” woensdag 24 juni 2020 om 18:05

Met nog twee maanden te gaan, is de organisatie van de Tour de France druk bezig om de wedstrijd dit jaar op een verantwoorde manier door te laten gaan. Tourdirecteur Christian Prudhomme vertelt in een gesprek met persbureau AFP dat het publiek welkom zal zijn, maar rekening moet houden met de nodige aanpassingen.

De Tour de France staat dit najaar gepland van 29 augustus tot 20 september. “Het wordt een unieke Tour, aangezien deze nog nooit zo laat is vertrokken”, voorspelt Prudhomme. “Het wordt in theorie minder warm en er komt waarschijnlijk meer wind. Aan de kant van de weg zullen er minder mensen zijn, maar het zal wederom een feest worden. Met respect voor de sanitaire maatregelen,” benadrukt Prudhomme.

De organisatie is nog druk bezig om alles in goede banen te leiden. “De situatie verandert met de dag. De details zullen worden vastgesteld in de periode van eind juli tot begin augustus. Wat we wel kunnen zeggen is dat het een wedstrijd zal worden waar de beste renners aanwezig zullen zijn”, voorspelt hij. De reclamekaravaan is kleiner dan de voorgaande jaren. “Deze heeft honderd voertuigen, ongeveer zestig procent in vergelijking met voorgaande jaren. De economische crisis treft verschillende sectoren”, legt Prudhomme uit.

Organisator ASO heeft het nodige moeten veranderen. “Tijdens de podiumceremonies zullen er zeker geen kussen of knuffels zijn. En dit wordt niet het beste jaar om handtekeningen te verzamelen”, geeft hij aan “Het publiek mag naar de Tour komen, maar er zal waarschijnlijk een strenge selectie plaatsvinden. In de bergen geven we de voorkeur aan degenen die te voet, met de fiets of met openbaar vervoer komen. Maar, ik herhaal, de situatie verandert van dag tot dag. Hoe zal het er over twee maanden uitzien?”, vraagt hij zich af.