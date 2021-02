Tourbaas Prudhomme ‘redelijk optimistisch’ over doorgaan meeste wielerkoersen

Het regent afgelastingen, zoals u de voorbije periode ook op deze site heeft kunnen lezen. Desondanks heeft Christian Prudhomme, Tourdirecteur en voorzitter van de belangenvereniging van wedstrijdorganisatoren (AIOCC), er vertrouwen in dat het merendeel van de wielerwedstrijden dit jaar georganiseerd zal worden.

Deze uitspraak deed Prudhomme, die vorig jaar tijdens de Tour de France zelf werd besmet met het coronavirus, in gesprek met de Waalse omroep RTBF. “In gesprekken met plaatselijke autoriteiten, benadrukken we altijd de specifieke omstandigheden waarin professionele sport kan bestaan, uiteraard met alle passende maatregelen. Ik ben vooral heel blij dat de GP Marseillaise en de Ster van Bessèges door zijn gegaan.”

“Een paar maanden geleden dacht ik dat we rustig aan 2021 zouden kunnen beginnen. Dat is niet het geval geweest, maar desondanks blijf ik redelijk optimistisch tot het tegendeel bewezen wordt. Tot die tijd zullen we wedstrijden organiseren, terwijl we de wensen van autoriteiten respecteren.”

“Het is niet aan ons om ons te ergeren als om zaken als een negatieve PCR-test wordt gevraagd”, vervolgt de 60-jarige Prudhomme. “Wij willen wedstrijden laten plaatsvinden, maar we willen er ook voor zorgen dat het aantal besmettingen zoveel mogelijk wordt ingeperkt.”

“Wij (ASO, red) hoopten dit jaar al onze wedstrijden te kunnen organiseren. Ook dit is niet het geval, maar we blijven samen met de autoriteiten en die ons helpen, zodat onze evenementen, in België en in Frankrijk, kunnen plaatsvinden. Ik hoop daarnaast ook dat andere wedstrijden, zoals die voor beloften en junioren, kunnen doorgaan. Het risico bestaat immers dat de essentiële basis van de wielerpiramide afbrokkelt.”