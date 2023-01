Tour of the Alps verwelkomt in komende editie minstens acht WorldTeams

De organisatie van de Tour of the Alps kan in de komende editie van de rittenkoers rekenen op de aanwezigheid van minstens acht WorldTeams. Verder geven ook negen ProTeams acte de présence.

Het gaat om WorldTeams AG2R Citroën, Astana Qazaqstan, Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, INEOS Grenadiers, Movistar en Team DSM. Daar kunnen nog enkele WorldTeams bijkomen, aangezien de organisatie in een later stadium nog twee ploegen zal presenteren.

Israel-Premier Tech, Uno-X, EOLO-Kometa, Green Project-Bardiani CSF-Faizane, Team Corratec, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi en Q36.5 Pro Cycling zijn dan weer de ProTeams met een uitnodiging. Verder staat er een Oostenrijkse nationale ploeg aan het vertrek van de Tour of the Alps.

Test richting de Giro

De 46ste editie van de Tour of the Alps zal plaatsvinden van 17 tot en met 21 april en is voor de meeste renners een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro d’Italia. Eerder deed de organisatie het parcours al uit de doeken. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar Romain Bardet van Team DSM.