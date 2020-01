Tour of the Alps verwelkomt acht WorldTour-teams donderdag 30 januari 2020 om 14:37

De Tour of the Alps zit in de lift. De vijfdaagse voorbereidingskoers op de Giro d’Italia verwelkomt dit jaar liefst acht WorldTour-formaties, drie meer dan vorig jaar. Zo hebben Team Ineos, Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe toegezegd te zullen deelnemen.

De organisatie van de Tour of the Alps rekent verder nog op Astana, UAE Emirates, AG2R La Mondiale, CCC en Bahrain McLaren. Verder staan er nog negen ploegen met een ProTeam-licentie aan de start, waaronder Androni Giocattoli-Sidermec, B&B Hotels-Vital Concept, Vini Zabù-KTM en het Noorse Uno-X.

Vorig jaar ging de eindzege naar (toen nog) Team Sky en Pavel Sivakov, maar het is nog onzeker of de beloftevolle ronderenner zijn titel zal verdedigen. De organisatie meldt wel de komst van Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Romain Bardet en Rafał Majka. Verder hoopt de ronde op de aanwezigheid van Girowinnaar Richard Carapaz.

De Tour of the Alps wordt verreden van 20 tot en met 24 april. De etappekoers start in Brixen, terwijl de slotetappe finisht aan de oevers van het Gardameer.

Deelnemende ploegen Tour of the Alps 2020

WorldTour

AG2R La Mondiale

Astana

Bahrain McLaren

BORA-hansgrohe

CCC

Team Ineos

Trek-Segafredo

UAE Emirates

ProTeam

Androni Giocattoli-Sidermec

B&B Hotels-Vital Concept

Bardiani-CSF

Caja Rural-Seguros RGA

Fundación Euskadi

Gazprom-RusVelo

Nippo-Delko One Provence

Uno-X Norwegian

Vini Zabù-KTM

Continental

Felbermayr Simplon Wels

Tirol KTM Cycling

Nationaal

Italiaanse selectie