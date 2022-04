Tour of the Alps herdenkt Michele Scarponi vijf jaar na overlijden

Het is vandaag exact vijf jaar geleden dat Michele Scarponi overleed nadat hij tijdens een trainingsrit werd aangereden door een bestelwagen. In de Tour of the Alps wordt stilgestaan bij het overlijden van Scarponi. Ter ere van de Italiaan is een trui voor de strijdlustigste renner uitgereikt.

Op 22 april 2017 kwam het leven van Scarponi op een dramatische manier ten einde. De week daarvoor schitterde hij nog in de Tour of the Alps, de rittenkoers die voorheen beter bekend was als de Giro del Trentino. Scarponi won op 17 april de openingsrit en droeg één dag de leiderstrui. In het eindklassement werd hij uiteindelijk vierde.

Nu vijf jaar later staat de Tour of the Alps stil bij het overlijden. Natnael Tesfatsion van Drone Hopper-Androni Giocattoli draagt in de slotrit naar Lienz de trui voor meest strijdlustige renner. Hij ontving de trui uit handen van de familie van Scarponi, die slechts 37 jaar oud werd. Ook de Michele Scarponi Foundation is betrokken. Die organisatie zet zich in voor verkeersveiligheid.

Ook Scarponi’s oude ploeg Astana herdenkt de Italiaanse klimmer, die in 2011 de Giro d’Italia won.

A special jersey for a special day.@NATNAELTESFATS1 wore the jersey dedicated to Michele Scarponi, crafted by @ALE_cycling, as most combative rider of the 2022 #TotA.

Receiving it from Michele's family made it even more special#TouroftheAlps #MicheleScarponi pic.twitter.com/twE2wu9lYR

— Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 22, 2022