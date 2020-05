Tour of the Alps verandert geweer van schouder: “Focus op 2021” woensdag 6 mei 2020 om 11:02

Half maart was organisator GS Alto Garda nog overtuigd op zoek te gaan naar een nieuwe datum voor hun Tour of the Alps. Vandaag laten ze in een persbericht weten dat niet meer te doen. “De focus ligt opnieuw op onze normale datum, eind april 2021.”

De Italiaans-Oostenrijkse rittenkoers zou oorspronkelijk van 20 tot 24 april worden afgewerkt, maar ook daar gooide het coronavirus roet in het eten. Eerst was sprake van uitstel, maar de organisatoren hebben nu besloten definitief afstand te doen van de editie van 2020, zoals vele andere events op de internationale wielerkalender.

“Het is duidelijk dat we in de huidige omstandigheden niet in staat zijn onze wedstrijd op een aanvaardbaar niveau te organiseren”, klinkt het uit de mond van voorzitter Giacomo Santini in een persmededeling. “De gevolgen van de COVID-19-uitbraak en de impact ervan op de sportwereld zorgen ervoor dat er geen alternatief is. De gezondheid en de veiligheid staan voorop.”

De organisatie begint naar eigen zeggen zo snel mogelijk met de opbouw naar 2021. “Zoals gebruikelijk focussen we opnieuw op de periode eind april en hopen we daarbij op de massale deelname van de Worldtourteams.”