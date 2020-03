Ronde van Romandië afgelast, Tour of the Alps uitgesteld maandag 16 maart 2020 om 15:13

De Ronde van Romandië en de Tour of the Alps gaan vanwege het coronavirus niet door op de geplande data. Dat hebben de organisatoren laten weten. De Ronde van Romandië geeft aan zich te richten op de editie van 2021. De Tour of the Alps hoopt later dit jaar nog verreden te worden.

De WorldTour-ronde door het Franstalige deel van Zwitserland zet definitief een streep door de editie van 2020. “We kijken vooruit naar de Ronde van Romandië in 2021, dat hebben de organisator en de stichting achter de ronde besloten. Onze volgende afspraak is van 27 april tot en met 2 mei… 2021”, staat in het bericht op social media.

Tour of the Alps wil nieuwe datum in 2020

Organisator GS Alto Garda heeft besloten om de 44e editie van de rittenkoers door Italië en Oostenrijk af te gelasten. De ronde stond gepland van 20-24 april. De Tour of the Alps volgt de oproep van de UCI om elk wielerevenement op de internationale kalender in een getroffen land te cancelen.

“Het is heel moeilijk voor ons, zoals dat voor veel andere organisatoren geldt”, aldus Giacomo Santini. “We zijn duidelijk aanbeland op een unieke en serieus punt, waarbij publieke gezondheid en veiligheid voor alles gaat.” De organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum.