Tour of Thailand uitgesteld met vier maanden maandag 16 maart 2020 om 09:47

Door alle afgelastingen werd de Tour of Thailand de eerstvolgende .1-koers op de UCI-kalender, maar nu heeft de organisatie laten weten dat ook deze niet doorgaat. De meerdaagse ronde is uitgesteld met vier maanden en staat nu voor augustus gepland.

De zevende etappe van Parijs-Nice afgelopen weekend was voorlopig de laatste grote wedstrijd deze maand. Tot aan de Tour of Thailand (1-6 april) waren alle .1-koersen en hoger uitgesteld of afgelast. De organisatie van de Aziatische wedstrijd had al aangekondigd dat renners die wilden deelnemen en reisden via negen bepaalde landen, eerst veertien dagen in quarantaine moesten.

Deze week kondigde Team BridgeLane al aan dat haar renners niet zouden afreizen naar Thailand. Nu maakte de organisatie dus bekend dat de zesdaagse ronde in april niet doorgaat en uitgesteld is tot 1 augustus. Daarmee blijft Ryan Cavanagh nog vier maanden langer de regerende winnaar van de Tour of Thailand.