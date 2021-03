Tour of Britain start dit jaar in Cornwall, slotetappes in Schotland

De Tour of Britain (5-12 september) heeft zijn etappeschema voor de eerstvolgende editie uit de doeken gedaan. De renners beginnen op 5 september met een etappe in het graafschap Cornwall. De ronde kent een week later zijn besluit na twee etappes op Schotse bodem.

De openingsetappe in het graafschap Cornwall (zuidwesten van Engeland) speelt zich af tussen Penzance en Bodmin. De rit is 170 kilometer lang en onderweg krijgen de renners drie beklimmingen voorgeschoteld, met ook nog eens een oplopende laatste kilometer in Bodmin. Rit twee gaat over de nodige heuvels van Sherford naar Exeter.

De derde en vierde etappe van de Tour of Britain spelen zich af in Wales, al is het momenteel nog gissen naar de start- en finishplaatsen. De organisatie zal op een later moment meer details prijsgeven. Zeker is wel dat de vijfde etappe begint in Cheshire en zal finishen in Warrington. Rit zes (van Cumbria naar Gateshead) speelt zich al wat meer af in de buurt van de Schotse grens.

Schotse etappes

De zevende en voorlaatste etappe van de Tour of Britain speelt zich wel af in Schotland, net als de laatste etappe van de meerdaagse wielerkoers. Eerst gaat het van Hawick naar hoofdstad Edinburgh, vervolgens van Stonehaven naar eindpunt Aberdeen. De organisatie komt later met nog meer details naar buiten. Zo is het nog onduidelijk of er een tijdrit in het parcours zit.

Vorig jaar kon de wedstrijd niet doorgaan vanwege de coronacrisis. In 2019 ging de eindzege naar Mathieu van der Poel. De Nederlander wist dat jaar liefst drie etappes te winnen en bleef in het eindklassement Matteo Trentin en Jasper De Buyst voor. Ook Dylan Groenewegen was dat jaar zeer succesvol met drie sprintzeges.