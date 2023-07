Tour of Britain maakt deelnemende teams bekend: Jumbo-Visma keert terug, wildcard Tour de Tietema

De organisatie van de Tour of Britain heeft bekendgemaakt welke teams er dit jaar meedoen aan de Britse meerdaagse. Jumbo-Visma keert na een jaartje afwezigheid terug in de wedstrijd. Tour de Tietema-Unibet heeft een wildcard gekregen.

Naast Jumbo-Visma staan ook INEOS Grenadiers, dsm-firmenich, Movistar en BORA-hansgrohe als WorldTeams aan het vertrek van de koers die op 3 september begint en acht etappes telt.

De laatste keer dat Jumbo-Visma de Britse 2.PRO-wedstrijd reed, won Wout van Aert het eindklassement en zegevierde hij in drie etappes. Vorig jaar stal Tom Pidcock de show, maar was het Gonzalo Serrano die met de eindzege aan de haal ging.

Looking forward to another epic @TourofBritain, with our Great Britain Cycling Team squad going head-to-head with all these fantastic teams! #TourOfBritain 🔴🔵⚪

— British Cycling (@BritishCycling) July 28, 2023