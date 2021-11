Tour du Rwanda maakt deelnemende ploegen en parcours bekend

De organisatie van de Tour du Rwanda (2.1) heeft vandaag bekendgemaakt welke ploegen zullen deelnemen aan de eerstvolgende editie van de wedstrijd. Israel Start-Up Nation is de enige ploeg met een WorldTeam-licentie. Verder doen vijf ProTeams mee aan de meerdaagse wielerronde.

We beginnen met het parcours: de renners starten op zondag 20 februari 2022 met een vier kilometer korte proloog in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Rit twee van Kigali naar Rwamagana lijkt een uitgelezen mogelijkheid voor de rappe mannen in het peloton om toe te slaan. In de derde etappe naar Rubavu is het woord aan de klassementsrenners, met onderweg vier beklimmingen van eerste categorie.

Ook in de daaropvolgende etappes is het klimmen geblazen. Zo klauteren de renners in rit vier (met finish in Gicumbi) over een beklimming van de buitencategorie, om een dag later weer twee beklimmingen van eerste categorie te overwinnen. Nog een constatering: het venijn zit hem overduidelijk in de staart van de ronde, want op 25, 26 en 27 februari krijgen de renners viersterrenetappes voor de wielen geschoven.

Dit jaar wist de Spanjaard Cristián Rodríguez zich tot eindwinnaar te kronen van de Tour du Rwanda. De klimmer van TotalEnergies bleef de Canadees James Piccoli en de Amerikaan Alex Hoehn voor in het klassement.

Parcours Tour du Rwanda 2022 (20-27 februari)

20/02 – Etappe 1: Kigali Arena – Kigali Arena (4 km, proloog)

21/02 – Etappe 2: Kigali – Rwamagana (148,3 km)

22/02 – Etappe 3: Kigali – Rubavu (155,9 km)

23/02 – Etappe 4: Kigali – Gicumbi (124,3 km)

24/02 – Etappe 5: Muhanga – Musanze (124,7 km)

25/02 – Etappe 6: Musanze – Kigali (152 km)

26/02 – Etappe 7: Kigali – Kigali (152,6 km)

27/02 – Etappe 8: Kigali Canal Olympia – Kigali Olympia (75,3 km)

Als we kijken naar de ploegen die zullen deelnemen aan de wedstrijd, dan valt op dat één WorldTeam zal afreizen naar Rwanda: Israel Start-Up Nation. De Israëlische formatie was dit jaar ook al van de partij. Met B&B Hotels p/b KTM, Burgos-BH, Drone Hopper Androni, Team Novo Nordisk en TotalEnergies hebben we ook vijf ProTeams op de startlijst.

Verder staan er acht continentale teams (waaronder het Belgische Tarteletto-Isorex) en vijf nationale selecties aan de start van de Tour du Rwanda 2022.

Deelnemende ploegen aan Tour du Rwanda 2022 (20-27 februari)

WorldTeams

Israel Start-Up Nation

ProTeams

B&B Hotels p/b KTM

Burgos-BH

Drone Hopper Androni

Team Novo Nordisk

TotalEnergies

Continental-ploegen

Benediction Ignite

Bike Aid

Tarteletto-Isorex

Team Coop

Team ProTouch

Team SKS Sauerland NRW

Terengganu Cycling Team

Wildlife Generation Pro Cycling

Nationale selecties

Algerije

Eritrea

Groot-Brittannië

Marokko

Rwanda