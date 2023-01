Tour Down Under: Team DSM rekent op Hamilton en voldoende herstelde Bevin

Patrick Bevin is klaar om van start te gaan in de Tour Down Under (17-22 januari). De Nieuw-Zeelander, die in de Schwalbe Classic ten val kwam en daarbij zijn enkel verstuikte, zit in de definitieve selectie van Team DSM voor de zesdaagse rittenkoers. Hij moet samen met Chris Hamilton voor het mooie weer zorgen bij de WorldTour-ploeg.

Bevin liep bij zijn val in de Schwalbe Classic ook verwondingen op aan zijn elleboog en knie, maar kan dus toch starten in de Tour Down Under. “Met Patrick, die in staat is om te starten na zijn val in het criterium, en Chris hebben we twee renners die deze koers goed kennen en zich bewezen hebben in de vorige edities. Ons doel wordt dus om voor een mooi resultaat in het eindklassement te gaan”, schrijft Team DSM op de ploegsite. Bevin won in 2019 een etappe, Hamilton werd dat jaar zesde in het eindklassement.

Naast Bevin en Hamilton, brengt Team DSM ook Matthew Dinham, Marius Mayrhoffer, Romain Combaud, Martijn Tusveld en Tim Naberman aan het vertrek. De Tour Down Under begint dinsdag met een proloog in Adelaide.