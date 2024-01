Tour Down Under-revelatie Oscar Onley breekt sleutelbeen

Wat een pech voor Team dsm-firmenich PostNL-talent Oscar Onley. De amper 21-jarige Brit kwam tijdens de Cadel Evans Great Ocean Road Race ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen, zo laat de Nederlandse ploeg weten op X.

De sleutelbeenbreuk kwam aan het licht na een verdere medische check-up in het ziekenhuis in Australië. Onley zal enige tijd buiten strijd zijn en krijgt van de ploeg alle tijd om te herstellen.

De jonge Brit was nochtans fantastisch aan zijn seizoen begonnen. Onley was in de Tour Down Under de beste bovenop de lastige Willunga Hill, door favorieten Stephen Williams, Jonathan Narvaez en Julian Alaphilippe af te troeven. Dat leverde hem ook een vierde plek in het eindklassement op.

After further medical checks at the local hospital we can confirm that @OscarOnley unfortunately has broken his collarbone in the crash at #CadelRoadRace🇦🇺

Oscar will now take the time needed to recover before looking at a return to training or racing. Heal up, Oscar! 💪🏻 pic.twitter.com/GOprz9vljA

— Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) January 28, 2024