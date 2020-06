Tour Down Under 2021 van 14 tot 24 januari dinsdag 9 juni 2020 om 09:53

Het huidige wielerseizoen moet nog worden opgestart, maar in Australië zijn ze al bezig met het volgende. De organisatoren van de Tour Down Under maakten hun data voor 2021 reeds bekend.

De Santos Women Tour Down Under staat geprogrammeerd van 14 tot 17 januari. Op de slotdag van de damesversie staat voor de heren de Schwalbe Classic op de agenda en van 19 tot 24 januari wordt dan de Santos Tour Down Under voor mannen afgewerkt.