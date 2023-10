woensdag 11 oktober 2023 om 17:12

Tour de Tietema-Unibet versterkt zich met 22-jarige Charles Paige

De nieuwste aanwinst van Tour de Tietema-Unibet voor 2024 is de 22-jarige Charles Paige. De Brit komt over van het Franse clubteam Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme.

“Op mijn achttiende zegde ik mijn thuishaven vaarwel, en trok ik naar Frankrijk, zonder één woord Frans te spreken of iemand te kennen”, doet Paige zijn verhaal. “Het was hard werken, maar geleidelijk aan werd ik sterker. De afgelopen jaren waren een rollercoaster, mede door de pandemie en een zware valpartij die me twee weken in het ziekenhuis hield.”

Afgelopen jaar viel alles volgens Paige op zijn plaats. “Het was een jaar waarin ik sterker werd en mezelf kon tonen in prestigieuze wedstrijden. De kers op de taart was mijn eerste zege in Frankrijk en mijn winst in de Coupe de France. Zo reed ik me in de kijker bij TDT-Unibet, een ploeg die over dezelfde visie als ikzelf beschikt en waar ik mijn niveau nog wil verbeteren.”

Paige toonde afgelopen jaar vooral zijn klimmersbenen met een zevende plaats in de Alpes Isière Tour (2.2) en een vierde notering in de prestigieuze beloftenkoers Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc (2.2U). Hij pakte tevens de eindzege in de nationale rittenkoers Tour du Piémont Pyrénéen.