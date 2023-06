Tour de Tietema-Unibet likt wonden na derde rit ZLM Tour

Twee dagen na de zege van Yentl Vandevelde in de ZLM Tour staat Tour de Tietema-Unibet weer met beide benen op de grond: zaterdag kwamen vier renners ten val in de finale. Hartthijs de Vries moest na afloop ter controle naar het ziekenhuis.

“We likken onze wonden”, vertelt ploegleider Rob Harmeling na afloop. “Maar dat hoort bij het proces: het is vallen en weer opstaan.”

“Vier van ons gingen onderuit toen er nog een volle ronde te rijden was. De knie van Hartthijs lag flink open, dus daar gaan we mee naar het ziekenhuis. Martijn (Budding, red.) klaagde over hoofdpijn. Nu is het safety first“, eindigt Harmeling. “We nemen het zekere voor het onzekere, en mocht er bij een van onze renners wat zijn, dan halen we ze uit koers.”

Ondanks de valpartij kon Tour de Tietema-Unibet nog wel met Joren Bloem sprinten in Roosendaal. Hij eindigde op de twaalfde plaats.

🚴🇳🇱 | Een valpartij min of meer op de finish, tijdens de laatste doorkomst. Zit dit een mogelijke massasprint dwars? 🤔🤔 #ZLMTour 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/uoBuioZusl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 10, 2023