dinsdag 17 oktober 2023 om 16:49

Tour de Tietema-Unibet komt met negentiende naam voor 2024 op de proppen

TDT-Unibet Cycling Team is de laatste weken zeer actief op de transfermarkt en heeft dinsdag een nieuwe aanwinst gepresenteerd voor komend seizoen. Baptiste Huyet, een 23-jarige Fransman, zal in 2024 uitkomen voor de Nederlandse formatie met ProTeam-ambities.

Als we de uitslagen van Huyet erbij pakken, dan zien we dat de jonge Fransman vooral goed presteert in de wat lastige wedstrijden met de nodige hoogtemeters. Zo werd hij tiende in het eindklassement van de Alpes Isère Tour (2.2), gewonnen door Lotto Dstny-prof Lennert Van Eetvelt.

Huyet werd verder ook tweede op het Frans wegkampioenschap voor amateurs, won een rit in de nationale rittenkoers Tour du Pays Roannais maar hij werd tussen de profs ook 21ste in de Tour de l’Ain en 32ste in de Tour du Limousin. Huyet zal bij TDT-Unibet zijn landgenoot Axel Huens tegenkomen.

🇧🇪 El Profesor ✅

🇫🇷 Le Professeur ✅ pic.twitter.com/YRpl2gp6TT — Tour de Tietema (@tourdetietema) October 17, 2023

Met de komst van Huyet krijgt TDT-Unibet nog meer vorm. Van de huidige ploeg blijven acht renners. Harry Tanfield, Wouter Toussaint, Yentl Vandevelde en Bas Tietema (die wel aanblijft als ploegleider) rijden er volgend jaar niet meer.

Daartegenover staat de komst van liefst elf nieuwkomers, waaronder Owen Geleijn en Jelle Johannink. Naar verwachting volgen er nog enkele nieuwe namen. TDT-Unibet hoort komende donderdag van de UCI of de ploeg in 2024 zal uitkomen op een ProTeam-licentie.

TDT-UNIBET 2024

Renners