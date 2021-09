Tour de Tietema maakt kans op Televizier Ster

Wielerflits Kort

Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester, de creatieve breinen achter het populaire YouTube-kanaal Tour de Tietema, maken kans op een Televizier Ster. Tour de Tietema is namelijk genomineerd voor de prestigieuze televisieprijs, maar zal het wel moeten opnemen tegen twee andere programma’s.

Tour de Tietema dankt zijn uitverkiezing aan de speciale serie Giro di Tietema. In Giro di Tietema probeerden de mannen vanuit Italië terug te fietsen naar Nederland voordat de échte Giro d’Italia finishte. Het is voor deze serie dat Tietema, Van der Wiel en Wester zijn genomineerd in de categorie Televizier-Ster Online-Videoserie.

Ze nemen het op tegen de jongens van StukTV, die al enkele jaren het populaire online-programma Jachtseizoen (waarin op allerlei bekende Nederlanders wordt gejaagd) produceren. Ook de aangrijpende mini-documentaire Kankerverhaal van documentairemaakster Linda Hakeboom is genomineerd. In deze documentaire laat een zieke Hakeboom zien hoe ze chemotherapie ondergaat en pruiken past.

De Televizier-Ster wordt op donderdag 14 oktober uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.