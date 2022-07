Tour de France Femmes: Rensters krijgen een week lang zomers weer

De Tour de France Femmes, die gisteren begon in Parijs, zal verder verreden worden onder zomerse omstandigheden. Weeronline heeft speciaal voor WielerFlits nog wat specifieker gekeken naar de weersverwachting voor de komende dagen.

Het weerbeeld ziet er dagelijks nagenoeg hetzelfde uit. Er zijn soms wat wolken, maar vooral ook veel zon. De temperatuur schommelt steeds tussen de 25 en 30 graden. Vrijdag neemt de kans op buien toe, maar in het slotweekend in de Vogezen is het weer droog en zomers.

Maandag en dinsdag

Maandag staat er een etappe op het programma van Meaux naar Provins. Zoals ook geldt voor de komende dagen, schijnt de zon geregeld, terwijl er zo af en toe wat wolkenvelden zijn. Het blijft droog en is 27 graden. Wel waait er een stevige westenwind (windkracht 4), wat betekent dat het peloton deze eerst in de zij krijgt en later in de rug. Waaiers?!

Etappe drie, vier en vijf

De derde etappe is een heuvelrit naar Epernay. Opnieuw hetzelfde beeld: droog en geregeld zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 25. Woensdag is er een etappe van Troyes naar Bar-sur-Aube. In deze rit wordt het met 28 graden nog wat warmer. Tijdens de 175 kilometer lange etappe van donderdag, die van Bar-le-duc naar Saint Dié-des-Vosges voert, tikken we de 30 graden bijna aan. Woensdag, donderdag en vrijdag lijkt de wind geen bepalende factor te gaan spelen.

Buien op vrijdag?

De vrijdagrit valt als enige een beetje uit de toon. Er zou tijdens de zesde etappe naar Rosheim namelijk best een buitje kunnen vallen, al is het voorlopig nog niet zeker of er inderdaad neerslag valt en in welke mate dat dan zal zijn. Qua temperatuur zijn er geen veranderingen: het wordt weer 28 graden.

Het (eventuele) slechte weer pakt in de Vogezen niet door. In het slotweekend wordt weer flink wat zon verwacht. Zaterdag, op Le Markstein, is het bij de finish een graad of 20. In de dalen loopt het kwik op naar een graad of 25. Zondag verandert er weinig. De zon laat zich weer goed zien en het wordt op hoogte een graad of 20. In de dalen is het enkele graden warmer.