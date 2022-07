Tour de France Femmes: Dit zijn de verschillen voor het zware slotweekend

De Tour de France Femmes nadeert haar apotheose: twee zware dagen door de Vogezen. Een goed moment om de balans op te maken in de verschillende klassementen. Wie maken er nog kans om het algemeen klassement naar zich toe te trekken en wie zijn de gegadigden voor de andere truien? Een overzicht.

Te beginnen bij de strijd om de gele trui. Die zit nog altijd om de ranke schouders van Marianne Vos, maar de trui tot op het einde vasthouden wordt een pittige opgave. De concurrentie zit haar namelijk nog altijd op de hielen. Zo staat Katarzyna Niewiadoma op slechts een halve minuut, maar ook Demi Vollering en Annemiek van Vleuten zijn verre van kansloos.

Algemeen klassement Tour de France Femmes avec Zwift na zes ritten

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) – 19u30m14s

2. Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) – op 30s

3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) – op 30s

4. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) – op 35s

5. Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) – op 1m5s

6. Demi Vollering (SD Worx) – op 1m11s

7. Juliette Labous (Team DSM) – op 1m19s

8. Annemiek van Vleuten (Movistar) – op 1m28s

9. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope) – op 2m2s

10. Elise Chabbey (Canyon-SRAM) op 2m34s

11. Mavi García (UAE Team ADQ) – op 2m40s

12. Évita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) – op 3m1s

13. Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB) – op 3m18s

25. Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) – op 5m25s

31. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) – op 6m36s

39. Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) – op 11m46s

48. Krista Doebel-Hickok (EF Education-Tibco-SVB) – op 16m50s

64. Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) – op 21m53s

Rianter staat Marianne Vos er voor in het puntenklassement. Mathematisch is ze nog niet zeker, aangezien er nog 90 punten zijn te verdienen, maar de facto heeft ze dit klassement in de zak. Niet zo gek ook in de wetenschap dat ze zes dagen op rij bij de eerste vijf heeft gereden, waaronder twee etappezeges. Lorena Wiebes is de enige die haar dit klassement in theorie nog af zou kunnen pakken, maar de bergen is niet het terrein van de Mijdrechtse.

Puntenklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zes ritten

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) – 267 punten

2. Lorena Wiebes (Team DSM) – 191 punten

3. Lotte Kopecky (SD Worx) – 164 punten

4. Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) – 100 punten

5. Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT) – 100 punten

In de strijd om de bolletjestrui is er nog niets beslist. In het slotweekend vallen er maximaal nog 55 punten te rapen. Als je bedenkt dat Femke Gerritse met negen punten voorlopig dit klassement aanvoert, kun je op je klompen aanvoelen dat er een hevige strijd zal losbarsten om dit klassement. Het hele peloton doet immers in principe nog mee om deze prijs.

Bergklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zes ritten

1. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) – 9 punten

2. Joscelin Lowden (Uno-X) – 5 punten

3. Coralie Demay (St-Michel Auber 93) – 5 punten

4. Laura Asencio (Ceratizit-WNT) – 5 punten

5. Marie Le Net (FDJ-Suez-Futuroscope) -5 punten

Ook de strijd om het jongerenklassement ligt nog helemaal open. Julie De Wilde moest het witte kleinood vandaag afstaan aan Julia Borgström, maar of de Zweedse dit klassement op haar naam zal schrijven? Met vijf rensters binnen 2,5 minuut is er nog veel mogelijk, zeker omdat er in de bergetappes met minuten zal worden gesmeten.

Jongerenklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zes ritten

1. Julia Borgström (AG-NXTG) – in 19u35m12s

2. Julie De Wilde (Plantur-Pura) – op 14s

3. Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) – op 1m35s

4. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) – op 1m38s

5. Pfeiffer Georgi (Team DSM) – op 2m30s

En dan, tot slot, het ploegenklassement. Ook hier zijn de verschillen na zes dagen nog altijd te overzien. SD Worx rijdt rond als leider in dit klassement, maar dit kan de komende dagen maar zo veranderen.

Jongerenklassement Tour de France Femmes avec Zwift na zes ritten

1. Team SD Worx – in 58u36m13s

2. Canyon-SRAM – op 56s

3. Trek-Segafredo – op 3m44s

4. Jumbo-Visma – op 4m19s

5. FDJ-Suez-Futuroscope – op 6m11s