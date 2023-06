Tour de France 2023: Israel Premier-Tech met Woods en Teuns, geen Froome

Israel Premier-Tech heeft bekendgemaakt met welke acht renners de ploeg gaat starten in de Tour de France. Onder meer Hugo Houle en Dylan Teuns zijn erbij in het Baskenland volgende week. Chris Froome zich niet in de selectie.

Michael Woods is dan weer wel in de selectie opgenomen. De 36-jarige Canadees won vorige week nog de Route d’Occitanie. Guillaume Bovin, Simon Clarke, Corbin Strong, Krists Neilands, Nick Schultz maken de selectie compleet.

De WorldTour-ploeg hoopt het succes van 2022 te herhalen, toen er met Clarke en Houle twee ritten werden gewonnen.

“We hebben een sterke ploeg en ik denk dat we gaan verrassen dit jaar”, vertelt Rik Verbrugghe. “Ik verwacht van de renners dat ze met dezelfde houding en agressie rondrijden als dat we in de Giro hebben gedaan.”

“Als dat lukt”, eindigt hij. “Gaan we weer een geweldige koers rijden.”