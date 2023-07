Tour 2023: Maxim Van Gils botst op vrachtwagen, geen breuken vastgesteld

Pech voor Maxim Van Gils op de tweede rustdag van de Tour de France. De beloftevolle Belgische klimmer van Lotto Dstny kwam tijdens een trainingsrit ten val en werd voor onderzoeken afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is echter ook goed nieuws: Van Gils heeft geen breuken overgehouden aan zijn val en zal dinsdag gewoon starten in de tijdrit.

De 23-jarige Van Gils knalde in een afdaling tegen een kleine vrachtwagen, die bruusk remde omdat een tegenligger naar boven reed. De talentvolle Belg werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar hadden de artsen geruststellend nieuws. “Gelukkig werden geen breuken vastgesteld”, geeft ploegarts Peter Plessers aan. “Maxim start dinsdag gewoon in de tijdrit en wil Parijs halen. Hij heeft wel pijn aan zijn schouder, maar gelukkig geen breuken.”

Derde valpartij

Van Gils was op pad met zijn vader, die de vrachtwagen ook niet meer kon ontwijken en eveneens ten val kwam. Van Gils senior werd met verwondingen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Voor zijn zoon is het overigens al de derde valpartij in deze Ronde van Frankrijk. Plessers: “Uiteraard is dit geen fijne zaak. Dat komt toch even binnen, maar Maxim kan fietsen en wil graag Parijs halen. Dit toont nog eens aan hoe sterk renners zijn en gedreven om niet op te geven.”

De coureur van Lotto Dstny werd, ondanks alle pech en fysieke malheur, al knap tweede in de dertiende etappe met aankomst op de Grand Colombier. Ook eindigde hij in deze Tour al drie keer bij de eerste twintig.