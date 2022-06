Tour 2022: UAE Emirates onthult selectie rond Tadej Pogacar

UAE Emirates heeft bekendgemaakt welke renners vrijdag in Kopenhagen aan de start staan van de 109e Tour de France. Kopman in de ploeg is vanzelfsprekend Tadej Pogačar. De Sloveen won de afgelopen twee edities van de Tour.

Pogačar mag proberen zijn titels van de afgelopen twee jaar te verdedigen. Dit seizoen was de Sloveense klassementsrenner al goed op dreef en won hij de UAE Tour, Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico. Daarna was hij onder meer vijfde in Milaan-San Remo en vierde in de Ronde van Vlaanderen. Na de klassiekers nam hij een break om in de Ronde van Slovenië met twee etappezeges en eindwinst de puntjes op de i te zetten voor de Tour.

De Sloveen wordt omringd door een groep sterke klimmers. Rafał Majka gaat op voor alweer zijn zevende Tour de France. Onlangs etaleerde hij zijn goede vorm met de tweede plek in de Ronde van Slovenië. Voor Brandon McNulty wordt het zijn tweede Tour. In 2022 won hij de Faun-Ardèche Classic en de Trofeo Calvia en was hij tweede in de Ronde van de Algarve. Met Marc Soler en George Bennett heeft UAE Emirates nog meer stootkracht in de bergen.

Voor de vlakke en heuvelachtige etappes kan Pogačar rekenen op Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg. Met de Italiaan Trentin heeft UAE Emirates eventueel ook een afmaker voor de sprints in de ploeg.

Magie

“We hebben als ploeg het hele jaar hard gewerkt om ons voor te bereiden en we hopen dat we iedereen drie weken vol boeiende koers kunnen laten zien”, vertelt Pogačar in een persrelaas. “Het is tot nu toe een positief jaar geweest voor de ploeg en we hopen dat hier in de Tour voort te zetten. We weten dat het niet gemakkelijk zal zijn en dat we met veel uitdagingen te maken zullen krijgen, maar dat maakt deel uit van de magie van de Tour.”

Marc Hirschi is de opvallende afwezige in de ploeg. De Zwitser stond de afgelopen twee jaar wel aan het vertrek van de Tour en won in 2020 de twaalfde etappe naar Sarran, na een solo van 28 kilometer. Dit seizoen won hij al de Italiaanse eendaagse Per Sempre Alfredo en de Grosser Preis des Kantons Aargau in Zwitserland. Onlangs moest Hirschi de Ronde van Zwitserland vroegtijdig beëindigen na een positieve COVID-19-test.

De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.