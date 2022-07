Tour 2022: Roglic, Haig en Ewan komen ten val in hectische kasseienrit

De kasseienetappe in de Tour de France heeft voor de nodige slachtoffers gezorgd. Met nog goed dertig kilometer te gaan werd een eerste peloton opgeschrikt door een valpartij van onder meer Primož Roglič, Caleb Ewan en Jack Haig.

Roglič, Ewan en Haig waren zeker niet de eerste renners die tegen de grond gingen op weg naar Wallers-Arenberg. Eerder in de etappe kreeg ook de andere klassementskopman van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, af te rekenen met de pechduivel. De Deense klimmer moest van fiets wisselen en dit verliep verre van vlekkeloos, waardoor Vingegaard op dit moment op achtervolgen is aangewezen.

Vingegaard werd door meerdere ploeggenoten van Jumbo-Visma opgewacht, in de hoop zo met verenigde krachten de scheve situatie recht te zetten. Niet veel later kreeg Jumbo-Visma echter af te rekenen met een tweede tegenvaller: Roglič was een van de slachtoffers van een grote valpartij op goed dertig kilometer van de streep, in aanloop naar een nieuwe kasseistrook.

Ook Ewan en Haig, een belangrijke klassementsman van Bahrain Victorious, werden meegesleurd in de val en vielen zo letterlijk uit de eerste groep. Ook klassementsrenners als Geraint Thomas en Ben O’Connor rijden momenteel op achterstand.