Tour 2022: Lotto Soudal start met Ewan, Wellens en Gilbert, Jasper De Buyst ontbreekt

Lotto Soudal heeft de selectie voor de Tour de France gepresenteerd. Zoals verwacht start de ploeg met Caleb Ewan, Tim Wellens en Philippe Gilbert. Jasper De Buyst is de opvallende afwezige. “Zoals ik nu rondrijd, ben ik geen meerwaarde”, zei De Buyst eerder al.

Ewan moet in de schaarse sprintritten de etappezeges binnenharken voor de Belgische ploeg. Vooral Reinardt Janse van Rensburg, Frederik Frison, Florian Vermeersch en Brent Van Moer moeten de Australiër daarbij gaan helpen.

Andreas Kron, Florian Vermeersch en Tim Wellens zijn de laatste namen in de selectie van John Lelangue, die aangeeft een allround selectie op papier te hebben staan. “Met deze acht renners kunnen we op bijna alle terreinen meespelen in deze Tour de France.”

“Met Ewan hebben we een van de snelste renners van het peloton. Hij is onze grootste kans op een ritzege en daarom hebben we hem goed omringd. Die laatste twee zullen ook zeker de kasseienrit naar Arenberg in hun agenda hebben aangeduid. Gilbert, Kron en Wellens hebben de afgelopen week bewezen dat ze in zeer goede doen zijn. Zij zullen zeker present zijn in de lastigere ritten en hun kans wagen in ontsnappingen”, aldus de CEO.