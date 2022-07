Tour 2022: Jasper Philipsen klopt Dylan Groenewegen in Parijs, eindzege Jonas Vingegaard

De Tour de France 2022 is officieel gewonnen door Jonas Vingegaard. De Deense kopman van Jumbo-Visma, die in de etappe naar de Col du Granon de macht greep, kwam tijdens de laatste etappe naar Parijs in het peloton over de finish en mocht na afloop de gele trui en bijbehorende trofee in ontvangst nemen. De ritzege op de Champs-Élysées ging naar Jasper Philipsen, voor Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff.

Na de start in het Paris La Défense-stadion werd er niet rustig gekabbeld. Nee, groene trui Wout van Aert had een plan in de smiezen met gele trui Jonas Vingegaard en witte trui Tadej Pogacar. De drie plaatsten meteen na het startsignaal een demarrage, maar het was voor de drie smaakmakers van deze Tour vooral lachen.

Daarna kwamen de bekende taferelen in beeld van kletsende renners, fotomomenten van landgenoten en truiendragers, en natuurlijk het champagnemoment bij Jumbo-Visma. Er was ook nog een bergpuntje te winnen en dat mocht Simon Geschke, de gelegenheidsdrager van de bolletjestrui van Jonas Vingegaard, oprapen.

Naarmate de Champs-Élysées naderde, werd het tempo wat opgevoerd door Sepp Kuss en Tiesj Benoot. De Jumbo-Visma-ploeg reed op kop bij de passage rond de Piramide van het Louvre, waarna het niet ver meer was tot de grote boulevard in het centrum van Parijs. Even kreeg de ploeg van Jonas Vingegaard nog de kans op een fotomoment, maar daarna was het meteen koers.

Diverse groepjes rijden weg

Jonas Rutsch was de eerste aanvaller samen met Jan Tratnik, maar zij kwamen niet weg. Ook een groepje met Nils Politt, Krists Neilands, Benoît Cosnefroy en Pierre Latour werd snel ingerekend. Het waren de sprintersploegen die de controle al snel in handen wilden, maar toch konden Stefan Bissegger, Stan Dewulf, Jan Tratnik, Mathieu Burgaudeau, Daniel Felipe Mártinez en Matteo Jorgenson wegrijden.

Bij de enige tussensprint op de Champs-Élysées was groene trui Wout van Aert een opvallende afwezige, omdat hij net een plaspauze had gehouden. Het tempo in het peloton viel nauwelijks stil, omdat de ploegen van de sprinters weinig ruimte gaven aan ontsnappers. Wel wisten Rutsch, Owain Doull, Maximilian Schachmann, Antoine Duchesne en Olivier Le Gac een gat te slaan van 22 seconden.

Uitvalspoging Tadej Pogačar

Team DSM, Lotto Soudal, Quick-Step-Alpha Vinyl en Alpecin-Deceuninck meldden zich aan kop om het vijftal terug te pakken. Rutsch en Schachmann bleven het langst over en werden pas op zes kilometer van de finish gegrepen. Toen was er nog een ronde te rijden op de Champs-Élysées. Was het daarna gedaan? Nee, want Tadej Pogačar plaatste een demarrage op het oplopende stuk met Filippo Ganna in zijn wiel.

Ze deden het peloton pijn, maar konden geen gat slaan. Vervolgens waren het de sprintersteams die zich meldden voor de laatste drie kilometer. Jumbo-Visma zagen we niet op het voorste plan; de gele trui, de groene trui en de drie overgebleven ploegmaats troepten in de achtergrond samen om met elkaar over de finish te komen.

Philipsen sneller dan Groenewegen

Dylan Groenewegen kreeg een uitstekende lead-out van BikeExchange-Jayco, maar hij kwam (te) vroeg op kop. Jasper Philipsen sprong uit het wiel van Groenewegen en won met fietslengtes voorsprong. De Nederlander werd nog wel tweede, voor Alexander Kristoff. Jasper Stuyven werd vierde en Peter Sagan vijfde. Danny van Poppel eindigde nog op de zevende plaats. Fabio Jakobsen kwam er niet aan te pas.

Jonas Vingegaard kwam veilig in het peloton over de finish en mocht zich na afloop melden op het podium als eindwinnaar van het algemeen klassement en het bergklassement. Ook Tadej Pogačar en Geraint Thomas mochten het podium op, als nummers twee en drie van het eindklasesment. Wout van Aert was al dagenlang zeker van de groene trui én won de Prijs voor de Superstrijdlust, terwijl Pogačar de beste was in het jongerenklassement.