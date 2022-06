Tour 2022: INEOS Grenadiers met drietand Thomas-Martínez-Yates, ook plek voor Van Baarle

INEOS Grenadiers heeft zijn achtkoppige selectie voor de Tour de France, die vrijdag van start gaat in Kopenhagen, op papier. De Britse formatie start met drie kopmannen voor het klassement: oud-winnaar Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez. Dylan van Baarle zorgt voor de Nederlandse inbreng.

De Britse formatie was jarenlang the team to beat in de Tour de France. Eerst met Bradley Wiggins, toen met Chris Froome en vervolgens ook met Geraint Thomas en Egan Bernal. Dat is anno 2022 niet meer het geval, maar INEOS komt alsnog met een bijzonder sterke selectie op de proppen met meerdere (schaduw)favorieten. De eerste naam die ons te binnen schiet, is die van Geraint Thomas, in 2018 nog winnaar van de Tour de France.

De inmiddels 36-jarige Brit, die in 2019 ook nog tweede werd in de Ronde van Frankrijk, etaleerde in aanloop naar de Tour nog zijn goede vorm. Thomas won met de Ronde van Zwitserland een traditioneel zeer belangrijke voorbereidingskoers op La Grande Boucle. INEOS Grenadiers trekt echter niet alleen maar de kaart van Thomas, want ook Martínez (dit jaar winnaar van de Ronde van het Baskenland) en Adam Yates (4e in de Tour van 2016, 9e in 2020) maken deel uit van de selectie.

INEOS Grenadiers heeft met andere woorden voldoende ijzers in het vuur voor het algemeen klassement, maar staart zich niet blind op de gele trui. De ploeg mikt met tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna ook op de eerste gele trui in de openingstijdrit in Kopenhagen. Tom Pidcock, die zich (net als Ganna) opmaakt voor zijn allereerste Tour de France, zal als rittenkaper ongetwijfeld de vrijheid krijgen in enkele vluchtersritten. Luxehelpers Van Baarle, Luke Rowe en Jonathan Castroviejo vervolledigen de selectie.

De Britse formatie moet het in de komende Tour de France doen zonder Michał Kwiatkowski. De 32-jarige Pool, al jaren een belangrijke pion voor de klassementsrenners van INEOS Grenadiers, kampt met een spierscheuring en is enkele weken uit de roulatie. De wereldkampioen van 2014 (Ponferrada) stond al acht keer aan de start van de Tour en speelde vaak een cruciale rol voor de latere eindwinnaars, of het nu Chris Froome, Geraint Thomas of Egan Bernal was.