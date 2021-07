Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 9 van Cluses naar Tignes

Twee jaar nadat een modderstroom een aankomst in Tignes voorkwam doet de Tour de France een nieuwe poging om te finishen in het populaire skioord. De negende etappe is opnieuw een dag voor de klimgeiten van het peloton. Het bijna 145 kilometer lange parcours kent maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Voor de tweede dag op rij vertoeft de Tourkaravaan in de Alpen. De negende rit vormt het sluitstuk van de eerste week, want maandag mag het peloton van een welverdiende rustdag genieten. De etappe begint in Cluses, in het hart van een van de meest toeristische delen van Frankrijk. Van hieruit zit je in 35 minuten in Chamonix, in drie kwartier in Annecy en in veertig minuten in Genève. Ook ligt Les Gets op een steenworp afstand, bekend van de Wereldbeker mountainbiken.

Ook roept Cluses meerdere associaties met de Tour op. Vooral Piotr Ugrumov moet goede herinneringen aan het horlogestadje hebben. De Letse renner won hier in 1994 een etappe en omdat hij een dag later in Avoriaz ook de tijdrit achter zijn naam zette, steeg hij in de laatste week, in een paar dagen tijd, van de zesde plaats in het klassement naar het podium in Parijs.

Acht jaar later ging hier de achttiende Touretappe van start; na 176 kilometer zorgde een nog jonge Thor Hushovd in Bourg-en-Bresse voor het tweede Noorse Toursucces sinds Dag-Otto Lauritzen in 1987.

De eerste twintig kilometer door de vallei van de rivier de Arve is nog vlak, maar dan gaat het alsmaar op en af met in de eerste vijftig kilometer de Côte de Domancy (2,5 km aan 9,4%) van tweede categorie en de Col des Saisies (9,4 km aan 6,2%) van eerste categorie . Na een afdaling van twintig kilometer beginnen de renners aan de Col du Pré (12,6 km aan 7,7%), de eerste klim van buitencategorie van de Tour.

Vanuit Beaufort gaat de eerste vijf kilometer maximaal acht procent omhoog en de vijfde kilometer is zelfs vrijwel vlak. Dan begint pas het echte werk met een hellingsgraad van steeds rond de tien procent. Op de top zijn duizend hoogtemeters overbrugd.

Na de Col du Pré blijft de karavaan op hoogte en wordt via het stuwmeer van Roselend en de Col du Méraillet naar de voet van de Cormet de Roselend (5,7 km aan 6,5%) gereden. Daarna volgen de afdaling naar wintersportgebied Les Arcs en de slotklim de Montée de Tignes (21 km aan 5,6%), waar de finish ligt na 144,9 kilometer.

Ook in 2019 maakte het skidorp deel uit van het Tourparcours, maar toen zorgde een een aardverschuiving net voorbij Val d’Isère dat de etappe voortijdig werd gestaakt. Er lag zoveel modder op de route dat doorrijden onmogelijk was. Dit jaar keert het peloton terug voor de herkansing.

De klim naar Tignes in 21 kilometer lang aan een gemiddelde stijging van 5,6 procent. In de eerste elf kilometer loopt het wegdek maximaal 7,9 procent omhoog, waarna een afdaling en enkele vlakke kilometers volgen. Na veertien kilometer is het weer klimmen geblazen en loopt het even aan 9,1 procent op.

Daarna blijft de hellingsgraad tussen de zes à zeven procent met enkele kleine uitschieters naar beneden en naar boven. Als de renners eenmaal de top hebben bereikt, is het nog twee kilometer over vrijwel vlakke wegen naar de streep in Tignes-Le Val Claret.

De laatste keer dat de Tour de France in Tignes over de vloer kwam, was in 2007. Destijds won Michael Rasmussen de achtste rit over de Cormet de Roselend en de Montée de Hauteville. Het oude dorpje Tignes, dat al jaren op de bodem van het stuwmeer het Lac du Chevril ligt, lag drie keer op de route. De laatste keer was in 1949, tijdens de etappe van Briançon naar Aosta. In die etappe viel Fausto Coppi aan op de Col de l’Iseran en nam na een memorabele strijd het geel over van Gino Bartali.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Afstand: 144,9 kilometer

Favorieten

Met vijf gecategoriseerde beklimmingen in de Alpen en de eerste col van buitencategorie staat de renners een loodzware, veeleisende dag te wachten. De finish ligt in Tignes na een onregelmatige, 21 kilometer lange klim. Michael Rasmussen won in 2007 al eens een Touretappe in het skiresort, terwijl David Gaudu en Attila Valter hier in de Tour de l’Avenir zegevierden. Normaal gesproken is de winnaar een heel goede klimmer. De verwachting is dat de klassementsrenners zich vlak voor de eerste rustdag niet gaan inhouden.

Tadej Pogačar maakte van de etappe naar Le Grand-Bornand een onemanshow een waarom zou hij dat in de bergrit naar Tignes niet nog eens doen? De Sloveen zette zich al op polepositie voor de eindoverwinning door de individuele tijdrit met overmacht te winnen. Of de concurrentie nu Stefan Küng of Wout van Aert heette, niemand was opgewassen tegen zijn snelle tijd. Twee dagen later werd zijn ploeg UAE Emirates verrast door een grote kopgroep en moest het team een stevige jas uittrekken om het verschil binnen de perken te houden, maar op de Col de Romme stelde Pogačar zelf orde op zaken.

Primož Roglič was normaal gezien een belangrijke uitdager van Pogačar geweest, maar nu is wel duidelijk dat we de Sloveense renner van Jumbo-Visma hier niet van voren moeten verwachten. Daardoor is Jonas Vingegaard de belangrijkste optie voor de Nederlandse ploeg in de bergrit naar Tignes. De Deen werkte een uitstekende tijdrit af en was ook op weg naar Le Grand-Bornand weer bij de beteren.

INEOS Grenadiers begon met vier klassementsrenners aan de Tour de France, maar dat overtal heeft de ploeg nog niet echt kunnen uitbuiten. Richie Porte en Tao Geoghegan Hart verloren al vroeg in de ronde bovendien kostbare tijd, terwijl Geraint Thomas hard ten val kwam. Richard Carapaz probeerde in de slotfase van de heuveletappe Le Creusot al tijd terug te pakken op de concurrentie, al werd hij door oude ploeg Movistar in het pak gestoken. In de rit naar Le Grand-Bornand was de Ecuadoraan echter de laatste klassementsrenner die Pogačar kon volgen.

We houden ook maar beter rekening met David Gaudu. De Franse klimmer van Groupama-FDJ noemde in aanloop naar de Tour de Alpenetappe naar Tignes al bij de mooie dagen. Met de Col de Saisies, de Col du Pré en de Cormet de Roselend lijkt de rit veel op zijn gewonnen rit in de Tour de l’Avenir van 2016. Daarmee legde hij destijds de basis voor zijn eindzege.

Miguel Ángel López vormt samen met Enric Mas de frontlinie van Movistar. Mas was in de bergrit naar Le Grand-Bornand bij de beteren en won dit seizoen al een bergrit in de Ronde van Valencia. Ook was hij derde in de loodzware Mont Ventoux Dénivelé Challenge. López liep in de eerste week al fors wat averij op, maar kan daardoor wel wat meer vrijheid krijgen.

Hoe serieus we de klassementsambities van Julian Alaphilippe nog kunnen nemen, gaan we in de rit naar Tignes merken. De wereldkampioen temperde de verwachtingen, maar stond er na een week gewoon goed voor in het klassement. Alaphilippe heeft in het verleden wel vaker laten zien dat hij goed kan klimmen. In 2019 deed hij tot enkele dagen voor de rit naar Parijs mee om de eindzege. Uitgerekend in de geneutraliseerde etappe naar Tignes, de aankomst van zondag, raakte hij het geel kwijt aan Egan Bernal.

Ook Wilco Kelderman kunnen we wel weer van voren verwachten op weg naar Tignes. Pogačar was zaterdag weliswaar van buitencategorie, maar daarachter hield de Nederlandse kopman van BORA-hansgrohe stand tussen de andere klassementsrenners. Dat deed ook Alexey Lutsenko, die een goede vorm laat zien in de Tour. De laatste naam die we nog bij de favorieten willen noemen is Ben O’Connor. De Australiër staat al op minuten achterstand en kan in de rit naar Tignes daarvan mogelijk profiteren.

Wout van Aert knokte voor wat hij waard was in de etappe naar Le Grand-Bornand om de gele trui binnen te harken. De renner van Jumbo-Visma komt normaal tekort ten opzichte van de pure klimmers, maar kan op kracht ver komen in de bergen. Andere mannen om in de gaten te houden zijn Patrick Konrad, die een goede indruk achterliet in de heuvelrit naar Le Creusot, Vincenzo Nibali, Rigoberto Urán, Pierre Latour, Bauke Mollema, Jakob Fuglsang en Esteban Chaves.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Richard Carapaz, Jonas Vingegaard

** David Gaudu, Miguel Ángel López, Enric Mas

* Julian Alaphilippe, Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko, Ben O’Connor

Weer en TV

Zondag komen opnieuw talrijke buiten tot ontwikkeling, meldt Weeronline. Daarbij kan het soms flink plenzen en in de bergachtige gebieden is een klap onweer ook niet uitgesloten. Naast vijf pittige beklimmingen zorgt de regen dus voor een loodzware etappe. Aan de aankomst in Tignes is het niet warmer dan 10-13 graden en valt in totaal bijna 10 millimeter regen.

Sporza (Canvas, vanaf 13.30 uur op Eén) en Eurosport 1 zijn er vanaf de start om 13.00 uur live bij. NOS Sport (NPO 1) schakelt om 13.10 uur over naar de beelden van de koers. Ook is de rit rechtstreeks te zien via de Eurosport Player en GCN.

Tour du Vin: etappe 9 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten.Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 9: Cluses – Tignes