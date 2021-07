Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 14 van Carcassonne naar Quillan

De veertiende etappe van deze Tour de France start in Carcassonne en finisht ruim 183 kilometer verderop in Quillan. De heuvelrit bevat drie gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de laatste op zeventien kilometer van de streep in Quillan. WielerFlits blikt vooruit op deze interessante heuveletappe.

Parcours

In de veertiende etappe doemen voor het eerst de Pyreneeën op in het routeboek, dus gaat de Tour langzaamaan de beslissende fase in. De karavaan gaat verder waar zij een dag gebleven was, namelijk in Carcassonne. Na een relatief rustige aanvangsfase van 77 kilometer gaat het profiel van deze rit voor baroudeurs vanaf Lavelanet op en neer, met eerst de Col de Montségur (4,2 km aan 8,6%) met op de top de indrukwekkende ruïne van het Château de Montségur.

Voor de renners daar aankomen, moeten zij eerst de slingerweg met stijgingspercentages tot veertien procent overwinnen. Eenmaal over de top dalen zij af naar Bélesta, waar gelijk al de volgende klim begint. De naam Col de la Croix des Morts (6,8 km aan 5,8%) doet weinig goeds vermoeden, maar vergeleken met deze lengte en hellingsgraad zijn er dodelijkere beklimmingen te vinden in Frankrijk. Het peloton blijft vervolgens twintig kilometer op hoogte, tot naar Axat wordt afgedaald.

Vanuit Axat kan je via het dal van de rivier de Aude met een halfuurtje fietsen in Quillan zijn, maar de parcoursbouwers hebben gekozen voor een extra lus van 37,5 kilometer over de Col de Saint-Louis (4,7 km aan 7,4%). Daar rijden de renners omhoog via het spectaculaire Viaduc de l’Escargot, ook wel de Pont du Col de Saint-Louis.

Als zij daar aankomen, hebben zij het steilste gedeelte van de klim, met percentages tot vijftien procent, al achter de rug. Vanaf de top, waar weer acht, vijf en twee bonificatieseconden klaarliggen voor de eerste drie renners, is het dan nog zeventien kilometer naar de streep.

Aankomstplaats Quillan werd door de Tour door de jaren heen al talloze keren doorkruist, maar was nooit eerder etappeplaats. Wel was de ravitaillering in 2001 al eens ingetekend in het industriestadje en lag hier in 2013 een tussensprint. Quillan organiseert wel al sinds 1938 elk jaar een na-Tourcriterium, zoals Nederland en België er ook een aantal kennen. Romain Bardet is in 2019 de laatste naam op het palmares, omdat de koers vorig jaar niet kon doorgaan als gevolg van het coronavirus.

Start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Afstand: 183,7 kilometer

Favorieten

In de etappe naar Carcassonne werden de aanvallers gemuilkorfd door de sprintersploegen, maar vrijdag kunnen de avonturiers naar hartenlust aanvallen. Met drie beklimmingen van tweede categorie en twee hellingen van derde categorie belooft het een zeer pittige etappe te worden. De klassementsrenners zullen wellicht hun kruit droog houden tot de rit van zondag met aankomst in dwergstaat Andorra, wat dan weer in de kaart speelt van de vroege vluchters.

Voor Wout van Aert kan de Tour al niet meer stuk na diens indrukwekkende overwinning in de etappe met twee keer de Mont Ventoux. Toch liggen er nog enkele mooie opportuniteiten voor een tweede en misschien wel derde ritzege. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma zal ongetwijfeld deze etappe met rood hebben omcirkeld in het routeboek. In een vroege vlucht is Van Aert in 99,9% van de gevallen de renner met de snelste sprint, maar de Belg hoeft zeker niet te wachten op een spurt. De sportieve duizendpoot heeft meerdere pijlen op zijn boog.

In de etappe naar Le Creusot, op een parcours dat doet denken aan de rit van zaterdag met finish in Quillan, was Van Aert ook al vertegenwoordigd in de goede vlucht. Toen moest de renner echter zijn meerdere erkennen in de Sloveen Matej Mohorič. De hardrijder van Bahrain Victorious voerde toen een huzarenstukje op door al van ver aan te gaan en op het juiste moment weg te rijden van zijn laatste belagers Jasper Stuyven en Brent Van Moer. Mohorič was los en kwam na een puike solo als eerste over de streep.

Zien we zaterdag een gelijkaardig koersverloop met opnieuw de Sloveen als grote triomfator? Het is zeker geen ondenkbaar scenario, ook al omdat Mohorič na het uitvallen van Jack Haig geen klassementskopman meer heeft om voor te werken. Met klimmer Wout Poels en sprinter Sonny Colbrelli kan Bahrain Victorious nog twee sterke renners naar voren schuiven. Voor Colbrelli is dit misschien wel een ideale etappe om punten te sprokkelen voor de groene trui, al is de laatste klim misschien een tikkeltje te steil voor de Italiaan.

Deceuninck-Quick-Step zal, in tegenstelling tot de etappe van vrijdag, niet de hele dag op kop rijden voor een nieuwe ritzege voor Mark Cavendish. Daar is het parcours nu eenmaal veel te zwaar voor en dus krijgen de rasaanvallers binnen de ploeg de vrijheid om op jacht te gaan een nieuwe ritzege voor de Belgische sterrenformatie. We denken dan meteen aan Kasper Asgreen, de sterke Deen die we eerder deze ronde al zagen aanvallen op weg naar Le Creusot en zesde werd in de eerste tijdrit richting Changé.

De winnaar van de meest recente Ronde van Vlaanderen heeft het vernuft om mee te sluipen in de goede vlucht, beschikt over de motor om een lange solo tot een goed einde te brengen en kan na een zware wedstrijd ook nog terugvallen op een vlijmscherpe spurt. De veertiende etappe is ook op het lijf geschreven van Julian Alaphilippe, al lijkt de wereldkampioen niet over zijn allerbeste benen te beschikken. Aan inzet geen gebrek bij Alaphilippe, maar hij komt telkens net iets te kort. Weet hij op weg naar Quillan wel zijn krachten goed te verdelen?

Ook de mannen van Astana-Premier Tech zullen met de nodige kriebels aan de start staan. Zeker voor Alex Aranburu en diens landgenoot Omar Fraile is dit een uitgelezen kans om eens een Touretappe te winnen. Aranburu lijkt in zijn eerste Tour voornamelijk leergeld te betalen, maar misschien voelt de explosieve Bask zich wel klaar om een eerste keer te schitteren in deze ronde. Ook Fraile hebben we nog niet al te veel van voren gezien, maar klimt wel vrij makkelijk en beschikt over de kwaliteiten om zaterdag ver te geraken.

Wout van Aert is niet de enige Belgische kanshebber op de overwinning. Ook Dylan Teuns zal met interesse naar het routeboek hebben gekeken. De winnaar in Le Grand-Bornand kan frank en vrij koersen en blinkt normaal uit in het middengebergte. Met zijn explosieve punch en puike sprint is de renner van Bahrain Victorious zeker iemand om in de gaten te houden. Ook Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) zal na zijn tweede plaats in de rit naar Le Creusot wel vertrouwen hebben in een goede afloop.

De ploeg van Israel Start-Up Nation is nog op zoek naar zijn eerste ritzege in deze Tour. Van Chris Froome zal het deze ronde waarschijnlijk niet komen, maar Michael Woods moet zeker in staat zijn om een gooi te doen naar ritwinst. De Canadese klimmer kan wachten op de rit van zondag naar Andorra, daar waar Woods woont, maar is met zijn punch ook een renner om op te schrijven voor de rit van zaterdag. Ook zijn Ierse ploegmakker Daniel Martin is een renner om rekening mee te houden, al oogt Martin niet meer zo fris.

EF Education-Nippo mogen we vrijdag zeker in de vuurlinie verwachten, al denkt de Amerikaanse formatie ook aan een goed klassement met Rigoberto Urán. De Colombiaan staat nog altijd keurig tweede in het algemeen klassement en dus is het aan zijn ploeggenoten om Urán veilig aan de streep te brengen. Toch verwachten we wel een renner van EF in de kopgroep en dan denken we met name aan de explosieve Sergio Higuita. Ook Ruben Guerreiro, Magnus Cort en Michael Valgren zijn potentiële ritwinnaars.

Onze laatste ster gaat naar Patrick Konrad, de Oostenrijker die uitkomt voor BORA-hansgrohe. De goed klimmende Konrad was deze ronde al meerdere keren in de aanval en maakte vooral een goede indruk in de felbetwiste etappe naar Le Creusot. Zaterdag krijgt hij in een gelijkaardige etappe een nieuwe kans. Binnen BORA-hansgrohe is het ook uitkijken naar Nederlander Ide Schelling, die in de eerste Tourdagen de show wist te stelen als bergkoning. Lefgozer Schelling vindt zaterdag een parcours op zijn maat.

Andere renners om in de gaten te houden zijn Michael Matthews (Team BikeExchange), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Jesús Herrada en Anthony Perez (Cofidis), Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Élie Gesbert (Arkéa-Samsic), Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), Anthony Turgis (TotalEnergies), Franck Bonnamour en Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM) en Brent Van Moer en Harry Sweeny namens Lotto Soudal.

Mochten de favorieten onverhoopt toch strijden om de ritzege, dan is het uitkijken naar de gebruikelijke namen. Tadej Pogačar, de eerder genoemde Urán, Richard Carapaz, Jonas Vingegaard en Alexey Lutsenko kunnen allemaal een sprintje plaatsen. Ook renners als Alejandro Valverde en Esteban Chaves zullen met interesse kijken naar deze etappe, maar de vraag is of ze bereid zijn om mee te schuiven in een vroege vlucht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Matej Mohorič, Kasper Asgreen

** Omar Fraile, Dylan Teuns, Julian Alaphilippe

* Michael Woods, Jasper Stuyven, Sergio Higuita, Patrick Konrad

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In startplaats Carcassonne is het zaterdag prima toeven. Volgens de laatste weersvoorspellingen schommelt het kwik rond het middaguur rond de 25 graden Celsius. Onderweg naar Quillan loopt de temperatuur op richting de dertig graden. Het blijft verder de hele dag droog en er staat een zwakke tot matige wind.

Via Eurosport 2 (vanaf 12.15 uur) en de Eurosport Player is de etappe in zijn geheel te zien. Sporza komt vanaf 13.40 uur met livebeelden van de etappe op Eén, terwijl de NOS vanaf 13.20 uur inschakelt op NPO1 met beelden van de koers. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

