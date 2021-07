Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 13 van Nîmes naar Carcassonne

De dertiende etappe van deze Ronde van Frankrijk kent een nagenoeg vlak parcours en voert van Nîmes naar Carcassonne. Het gele Tourcircus legt vandaag bijna 220 vlakke kilometers af naar de middeleeuwse stad Carcassonne. De rit is gemaakt voor de aanvallers, al ligt ook de wind op de loer. Wie grijpt de overwinning? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Daags voor de bergetappes naar Quillan en Andorra-la-Vieille moet eerst nog de overgangsrit van Nîmes, een dag eerder al aankomstplaats, naar Carcassonne worden afgevinkt. Nîmes ontving al geregeld finishes in de Tour, maar ook als startplaats komt de stad vaak terug in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk.

Zo begon in 1950 hier de rit naar Toulon, die onder de tropische hitte – het kwik liep op tot voorbij de dertig graden – werd afgewerkt. Custodio Dos Reis uit Marokko en zijn Algerijnse ploeggenoot Marcel Zelasco profiteerden van de lusteloosheid van het peloton en wisten hun vroege ontsnapping tot een goed einde te brengen. Dos Reis klopte uiteindelijk zijn kompaan in de eindspurt en bezorgde zo Marokko de eerste – en nog altijd enige – etappezege in de Tour.

Het peloton laat de Romeinse overblijfselen in Nîmes achter zich en gaat dan westwaarts, met de Middellandse Zee steeds zo’n dertig kilometer aan de linkerhand. De finish ligt uiteindelijk na 219,9 kilometer in het middeleeuwse Carcassonne. Dat is na hoofdstad Parijs en de Mont-Saint-Michel in Normandië de grootste toeristische trekpleister van het land. De grootste bezienswaardigheid is de oude vestingstad, die sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Kortom, het is een etappe waar de nodige historie aan kleeft.

Het parcours kent nauwelijks noemenswaardige hindernissen, maar toch eindigden ritten naar Carcassonne in de Tour de France nooit in een massasprint. In 2018 kwam de Tour hier voor het laatst aan, na een rit over onder meer de Pic de Nore. Na 181 kilometer was Magnus Cort de beste uit een omvangrijke kopgroep.

Ook in 2006, op de nationale feestdag Quatorze Juillet, was het laatste woord aan de vluchters. Na zo’n honderd kilometer zochten Alessandro Ballan, Óscar Freire, Christophe Le Mével en Yaroslav Popovych het avontuur op en naarmate de kilometers wegtikten, werd duidelijk dat het peloton niet meer bij de vier aanvallers kwam. Uiteindelijk reed Popovych solo naar de zege. Bij de eerdere aankomsten in de jaren vijftig en zestig eindigden de etappes evenmin in een pelotonssprint.

Dat moet de aanvallers in het peloton moed geven voor deze dertiende etappe, of willen de sprinters deze voorlopig laatste kans op dagsucces toch niet aan zich voorbij laten gaan? Goed om in de gaten te houden voor de aanvallers of de sprinters: de finale is redelijk bochtig en de laatste kilometer loopt nog lichtjes omhoog.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 219,9 kilometer

Favorieten

Een Tour de France-etappe naar Carcassonne? Dat staat bijna gelijk aan een groep aanvallers die het uitzingt tot de finish. Net als de etappe naar Nîmes van donderdag is er geen reden voor Deceuninck-Quick-Step om volle bak voor Mark Cavendish te gaan. Aangezien ook de andere sprintploegen niet sterk genoeg lijken, biedt dat volop kansen voor de vluchters. Sterke vluchters, want vanwege de aanwezige wind (zie Weer en TV, hieronder) die haaks op het parcours staat, belooft het een zware koers te worden.

We schuiven daarom vooral voorjaarsspecialisten met een ferme sprint naar voren voor deze overgangsetappe richting de Pyreneeën. Deceuninck-Quick-Step is dé voorjaarsploeg bij uitstek en ook in deze Tour heeft de Belgische formatie een aantal gevaarlijke klanten in de gelederen. Kasper Asgreen is een renner die wel eens voor zijn eigen kans kan gaan op weg naar Carcassonne. De Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen bezit het vernuft om mee te schuiven en heeft een sprint om u tegen te zeggen na een koers van bijna 220 kilometer. Vraag dat maar aan Mathieu van der Poel.

In een sprintetappe, een overgangsetappe of een tijdrit wilde Wout van Aert gaan voor een etappezege deze Ronde van Frankrijk. Het lukte de Belgische kampioen in de bergetappe met twee keer de Mont Ventoux, waardoor hij nu zonder druk koerst. Op weg naar Carcassonne kan hij winnen vanuit een omvangrijke vlucht of allicht vanuit de sprint van een compact peloton. Mochten er waaiers gevormd worden, dan zal Van Aert aangewezen worden als beschermheer van kopman Jonas Vingegaard. Dat zou de kansen van WVA kunnen verkleinen, maar als je het glas halfvol ziet, zie je vooral kansen voor Van Aert.

Trek-Segafredo was in de Ventoux-etappe dicht bij een overwinning, maar Kenny Elissonde en Bauke Mollema botsten daar op een ongenaakbare Wout van Aert. De overgangsrit biedt een nieuwe kans, dit keer voor de klassieke types van de ploeg. De renner die ons meteen te binnen schiet is Jasper Stuyven. Op weg naar Le Creusot, in de heuveletappe van bijna 250 kilometer, wist hij al tweede te worden. Toen stuitte hij op een ijzersterke Matej Mohoric. Hier krijgt Stuyven een nieuwe kans op een parcours dat hem ligt, met een licht oplopende finish. Edward Theuns kan dat ook, maar hij schoof donderdag al mee in de vlucht van de dag.

Met Magnus Cort staat de laatste winnaar van een Touretappe in Carcassonne aan de start en de hardrijder uit Denemarken mag opnieuw geschaard worden tussen de favorieten. Cort kan klimmen en een sprintje winnen, dat liet hij eind vorig jaar nog maar eens zien in de Vuelta a España. Daar won hij de rit naar Ciudad Rodrigo. En in de etappe die gewonnen werd door Mohoric, eerder deze Tour, eindigde de coureur van EF Education-Nippo als derde. Net als Van Aert heeft Cort ook de taak om, als het onderweg lastig dreigt te worden, zijn kopman Rigoberto Urán te steunen. Dat kan zijn kansen hypothekeren.

Twee rappe renners die uit de voeten kunnen op een dergelijk parcours, en die de aanval niet schuwen, zijn Anthony Turgis en Alex Aranburu. De Fransman van TotalEnergies reed een uitstekend voorjaar, maar moest het doen met ereplaatsen. Hier kan hij zijn ProTeam een groot succes bezorgen. Puncheur Aranburu zal het namens Astana-Premier Tech op meerdere manieren kunnen afronden, waaronder in de sprint van een klein groepje. Eerder dit seizoen won hij al een rit in de Ronde van ‘zijn’ Baskenland via een solo, dus ook op dat scenario kan Aranburu gokken.

Deceuninck-Quick-Step heeft meerdere ijzers in het vuur als het gaat om klassieke renners die een koers kunnen afmaken. Naast Asgreen valt dan ook de naam van Davide Ballerini op. De Italiaanse winnaar van Omloop Het Nieuwsblad heeft het in zich om massasprints te winnen, maar in deze Tour is hij vooral onderdeel van de sprinttrein van Cavendish. In de rit naar Carcassonne liggen voor Ballerini mogelijk kansen voor zichzelf.

AG2R Citroën heeft met Ben O’Connor al een etappe gewonnen deze Tour de France. Dat flikte de Australiër in de rit met aankomst op Tignes. Deze etappe zal het zijn aan de twee kopmannen van het voorjaar: Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. De regerend olympische kampioen (nu we het nog kunnen zeggen doen we het ook) wacht nog op die ene uitschieter deze ronde. Voor de rustdag had Van Avermaet het een paar bergritten heel lastig. Is hij inmiddels hersteld? Datzelfde geldt eigenlijk voor Naesen. Het is voor beide Belgen de ideale kans op ritsucces.

De ploeg van Alpecin-Fenix nam donderdag een relatieve rustdag op weg naar Nîmes. Dat zal de formatie van de gebroeders Roodhooft vrijdag niet laten gebeuren. Met Silvan Dillier, Petr Vakoč en Jonas Rickaert heeft de ploeg diverse hardrijders die mee kunnen schuiven. Maar waarom zou Jasper Philipsen niet meeschuiven? Voor de rappe mannen die durven aanvallen is het een interessante rit, want onderweg liggen 20 groene punten bij de tussensprint en aan de finish 50 punten. Mogelijk gevolg van een aanval van Philipsen is wel dat ook concurrenten als Michael Matthews (BikeExchange) en Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) zullen reageren.

En dan zijn er natuurlijk nog een heel aantal kanshebbers die zullen hopen op een ticket in de juiste ontsnapping. Renners als een Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Christophe Laporte (Cofidis), Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) en Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kasper Asgreen

*** Wout van Aert, Jasper Stuyven

** Magnus Cort, Anthony Turgis, Alex Aranburu

* Davide Ballerini, Greg Van Avermaet, Jasper Philipsen, Sonny Colbrelli

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Opnieuw zal voor de etappe veel naar de wind gekeken worden, aangezien de etappe in een rechte lijn in zuidwestelijke richting van Nîmes naar Carcassonne loopt. De wind komt de hele dag uit noord-noordwestelijke richting en waait aan windkracht 2 à 3. Dat is haaks op het parcours en dus ‘dreigen’ waaiers. De temperatuur is net als de afgelopen dagen zomers: tussen de 26 en 28 graden Celsius, onder een stralende zon.

Via Eurosport 2 (vanaf 12.00 uur) en de Eurosport Player (vanaf 11.45 uur) is de etappe in zijn geheel te zien. Sporza komt vanaf 13.30 uur uur met livebeelden van de etappe op Eén, terwijl de NOS vanaf 13.20 uur inschakelt op NPO1 met beelden van de koers. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: etappe 13 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten. Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 13: Nîmes-Carcassonne