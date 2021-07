Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 10 van Albertville naar Valence

Daags na de zware Alpenetappes en de rustdag krijgen de sprinters weer een kans om te strijden voor de zege. Van Albertville gaat de route via slechts een klimmetje van vierde categorie naar de vlakke aankomst in Valence. Een nieuwe kans voor de sprinters, een nieuwe kans voor Mark Cavendish? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Na de eerste rustdag stapt het peloton in Albertville weer op de fiets voor de tweede week van de Tour. Hoewel je in de buurt van het stadje, dat onlosmakelijk met de Olympische Winterspelen van 1992 verbonden is, de bergen voor het uitkiezen hebt, laat het peloton de grote beklimmingen nu links liggen: wie vanuit Albertville een Alpenetappe naar La Toussuire zoals in 2012, Saint-Gervais Mont-Blanc zoals in 2016 en La Rosière zoals in 2018 verwacht, komt bedrogen uit.

Nee, deze keer gaat de route vanuit Albertville via het Chartreuse-massief ten noorden van Grenoble naar de valleien van de Isère en de Rhône, waarna de sprinters na ruim 190 kilometer in de charmante stad Valence in het Rhônedal een nieuwe kans krijgen om te strijden om de zege. Onderweg is de Col de Couz (7,4 kilometer aan 2,8%), met de top na 58,5 kilometer, de enige geclassificeerde klim op de route. Na 82,3 kilometer ligt op de niet-gecategoriseerde Col de la Placette de tussensprint voor de groene puntentrui.

Met nog veertig kilometer te gaan is een interessant klimmetje opgenomen in de route. Vanuit Hostun loopt de route namelijk over 5,6 kilometer omhoog naar Les Chaumets, aan een stijging van 3,6 procent. Het biedt ploegen als BORA-hansgrohe (voor Peter Sagan), Bahrain Victorious (Sonny Colbrelli) en BikeExchange (Michael Matthews) misschien een mogelijkheid om de koers hard te maken en zo pure sprinters als Mark Cavendish in de problemen te brengen. Met die tactiek waren BORA-hansgrohe en Sagan eerder dit jaar al eens succesvol in de Giro d’Italia.

In de slotfase naar de aankomststreep liggen enkele kritieke punten. Met nog drie kilometer te gaan moeten de renners twee rotondes over en gaan zij een haakse rechterbocht door. Eenmaal op de Boulevard Franklin Roosevelt, die overgaat in de Boulevard Winston Churchill, gaat de route in een rechte lijn naar de vod van de laatste kilometer. Op 350 meter van de finish ligt nog een grote rotonde, waar de renners rechts de Avenue de Romans ingaan. Daar is na 190,7 kilometer de finish.

In Valence lag al drie keer de aankomststreep van een Touretappe gekalkt. In 1996 werd de Colombiaan José Jaime Gonzalez de eerste op de lijst winnaar door met nog een kilometer te gaan weg te rijden uit een kopgroep die in de Vercors was ontsnapt. In zowel 2015 als 2018 mondde de etappe uit in een sprint met respectievelijk André Greipel en Peter Sagan als klinkende winnaars.

Ook verwelkomde de geboortestad van drievoudig etappewinnaar Charly Mottet etappes van Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Daarnaast speelt zich in de omgeving van Valence ook de Royal Bernard Drôme Classic af, die dit seizoen nog werd gewonnen door Andrea Bagioli nadat hij op de laatste heuvel van de dag was weggereden uit een omvangrijke eerste groep.

Wie overigens Rhônedal zegt, zegt wind. Als de beruchte mistral het in dit gebied op zijn heupen krijgt, ligt waaiervorming altijd op de loer. Ploegen met sterke renners hebben ongetwijfeld al een uitroepteken bij deze etappe gezet, terwijl klimmers met nogal wat zorgen naar deze dag zullen toeleven. Wat hebben de weergoden voor het peloton in petto?

Start: 13.05 uur

Finish: tussen 17.23 en 17.46 uur

Afstand: 190,7 kilometer

Favorieten

De eerste week van de Tour de France heeft al heel wat sprinters de kop gekost. Caleb Ewan ging na zijn zware val in de sprint van de derde etappe niet meer van start, Mathieu van der Poel besloot met het oog op de Olympische Spelen de ronde te verlaten, Tim Merlier kon in de bergetappe naar Tignes het tempo niet langer bijbenen en Arnaud Démare en Bryan Coquard overschreden daags voor de eerste rustdag de tijdslimiet. Toch wordt een massasprint verwacht in Valence, met nog een hele rits sprinters wèl in koers.

Na zijn zeges in de vorige twee sprintetappes in Fougères en Châteauroux is Mark Cavendish de topfavoriet in Valence. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step bewees dit jaar dat hij het winnen nog niet is verleerd. Door zijn nieuwe successen bracht hij zijn totale aantal overwinningen in de Tour op 32, waardoor hij nog slechts twee zeges van het record van Eddy Merckx verwijderd is. Met Davide Ballerini en Michael Mørkøv beschikt hij bovendien over een sterke leadout.

Wout van Aert kwam in de tweede Alpenetappe naar Tignes op meer dan dertig minuten over de streep en kon daarmee zijn ambities voor de gele trui opbergen. Omdat nu ook kopman Primož Roglič uit de Tour ligt, hebben de mannen van Jumbo-Visma nog meer vrijheid om op dagzeges te mikken. Winnen deed Van Aert al drie keer in de Tour: in 2019 in een sprint tegen Elia Viviani en Caleb Ewan en in 2020 in de spurts van Privas en Lavaur. Mike Teunissen kan Van Aert helpen in de slotfase.

Alpecin-Fenix nam ondertussen afscheid van Mathieu van der Poel en Tim Merlier, maar heeft met Jasper Philipsen nog een snelle man in huis. De jonge Belg werd in Pontivy tweede achter Merlier en kreeg daarna in Fougères en Châteauroux het vertrouwen van de ploeg. Beide keren moest hij het hoofd buigen voor Cavendish. Het is afwachten hoe Philipsen zich kan positioneren in de sprint, zonder Van der Poel en Merlier als helpers.

Nacer Bouhanni reed al drie keer eerder de Tour de France, maar het was hem nog nooit gelukt in de top-3 van de daguitslag in de boeken te komen. Maar in de eerste week van de Tour van 2021 werd de spraakmakende Franse sprinter al derde, tweede en derde. Dan ligt winnen ook binnen de mogelijkheden. Als Bouhanni in de Ronde van Frankrijk een etappe wint, voltooit hij bovendien een fraaie trilogie: etappezeges in zowel de Giro, Tour als Vuelta.

Met Mark Cavendish als belangrijke favoriet voor de etappezege moeten Sonny Colbrelli, Michael Matthews en Peter Sagan een truc bedenken om de Britse sprinter te ontlopen in de eindsprint. Normaal gesproken komen zij namelijk tekort tegen de opgeleefde renner van Deceuninck-Quick-Step. Misschien kunnen hun ploegen de koers hardmaken door bijvoorbeeld op het klimmetje op veertig kilometer van de streep door te trekken.

Sagan was op die manier bijvoorbeeld al succesvol in de tiende etappe van de Giro d’Italia. In de heuvelzone op zestig kilometer van de finish zette zijn ploeg BORA-hansgrohe zich op kop van het peloton en begon het peloton onder druk te zetten. Het zorgde ervoor dat sprinters als Dylan Groenewegen, Tim Merlier, David Dekker en Giacomo Nizzolo moesten lossen. Zonder die snelle mannen wist Sagan in Foligno beslag te leggen op de dagzege.

Colbrelli liet in de Tour al zien dat hij in een geweldige vorm verkeert. Zo was hij in de bergetappe naar Tignes mee in de vroege vlucht om punten te sprokkelen voor de groene trui, maar toen hij nog eens aan zijn benen voelde besloot hij door te rijden. Het resulteerde in een derde (!) plaats in de daguitslag, tussen betere klimmers als Ben O’Connor, Mattia Cattaneo en Guillaume Martin.

Cees Bol kampte in aanloop naar de Tour met een virus, waardoor zijn vorm in de eerste dagen nog niet 100% was. Inmiddels was de sprinter van Team DSM al een keer achtste en twee keer zesde. Daardoor kunnen we hem ook in Valence zeker van voren verwachten; de hele ploeg rijdt in zijn dienst. Christophe Laporte is snel aan de meet, en hoeft ook niet voor zijn plaats te vrezen als op de klim met nog veertig kilometer te gaan wordt doorgetrokken. Na een jaar droog te hebben gestaan, weet hij dit seizoen weer wat winnen is.

Bij Trek-Segafredo zouden in principe zowel Mads Pedersen, Jasper Stuyven als Edward Theuns kunnen sprinten, maar in de vorige twee sprintetappes was het steeds Pedersen die zich mengde in het geweld. In Fougères werd de Deense wereldkampioen van 2019 achtste, in Châteauroux tiende. Met zijn snelle benen won hij dit seizoen Kuurne-Brussel-Kuurne en reed hij een flink aantal ereplaatsen bij elkaar. Is hij dichtbij in Valence?

Bij afwezigheid van Caleb Ewan kan Lotto Soudal mogelijk Tosh Van der Sande in de sprint uitspelen, hetzelfde geldt voor Miles Scotson die bij Groupama-FDJ het alternatief voor Arnaud Démare kan zijn. Andere namen om rekening mee te houden zijn de broers Danny en Boy van Poppel bij Intermarché-Wanty-Gobert, André Greipel, Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), Iván García (Movistar), Max Walscheid (Qhubeka NextHash) en Anthony Turgis (TotalEnergies).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mark Cavendish

*** Wout van Aert, Jasper Philipsen

** Nacer Bouhanni, Sonny Colbrelli, Michael Matthews

* Cees Bol, Christophe Laporte, Mads Pedersen, Peter Sagan

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De etappe van Albertville naar Valence wordt een natte bedoening, meldt Weeronline. Soms kan het flink regenen en ook onweer is mogelijk. Wel is het een warmer dan tijdens de Alpenetappes. Tussen de buiten door kan de temperatuur tot ruim 25 graden oplopen.

Eurosport 2 en de Eurosport Player zijn er vanaf de start om 13.05 uur live bij. NOS Sport (NPO 1) en Sporza op Eén schakelen om 14.20 uur over naar de beelden van de koers. Ook is de etappe rechtstreeks te zien via GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

